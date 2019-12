Phát hiện mới về lợi ích của quả ớt khiến bạn bất ngờ

Đối với nhiều người, ớt là gia vị không thể thiếu trong bữa ăn. Đối với nhà khoa học, ớt còn có tác dụng ngăn ngừa bệnh tật.





Ăn ớt thường xuyên có thể giảm đáng kể nguy cơ bị đau tim và bệnh tim mạch vành - Ảnh minh họa: Shutterstock





Các bằng chứng cho thấy ăn ớt giúp ngăn ngừa đáng kể nguy cơ bị đau tim, theo Daily Mail.



Ăn ớt 4 lần/tuần có thể giúp giảm đến 40% nguy cơ bị đau tim. Nếu ăn thường xuyên, ớt có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào trong 8 năm sau đó, Daily Mail trích dẫn nghiên cứu.



Các nhà khoa học Ý đã theo dõi sức khỏe của 23.000 tình nguyên viên trong suốt 8 năm. Họ thường xuyên báo cáo về chế độ ăn uống hằng ngày.



Khi kết thúc nghiên cứu, có hơn 1.200 người tử vong. Khoảng 1/3 trong số đó chết do ung thư, 1/3 do bệnh tim. Phần còn lại do các nguyên nhân khác.



Khi phân tích kết quả, nhóm nghiên cứu phát hiện nhóm người ăn ớt thường xuyên giúp giảm nguy cơ chết sớm. Đặc biệt, nguy cơ tử vong vì đau tim giảm 40% và bệnh tim mạch vành giảm 34%, theo Daily Mail.



Những người được xem là ăn ớt thường xuyên phải ăn từ 4 lần/tuần trở lên. Thậm chí, các nhà nghiên cứu tin rằng ớt vẫn mang lại lợi ích cho tim ngay cả với những người mà chế độ ăn không lành mạnh.



Lợi ích của ớt đến từ hợp chất capsaicin. Capsaicin có khả năng kháng viêm, là chất chống ô xy hóa và tạo ra vị cay cho ớt. Nghiên cứu do các nhà khoa học tại tổ chức Instituto Neurologico Mediterraneo Neuromed (IRCCS) của Ý thực hiện, theo Daily Mail. Ớt là gia vị rất phổ biến trong văn hóa thực phẩm ở Ý.



Trong suốt nhiều thế kỷ, những lợi ích của ớt với sức khỏe chủ yếu là lời truyền miệng. Nhưng nghiên cứu trên đã cung cấp những bằng chứng khoa học cho lợi ích của ớt với sức khỏe, tiến sĩ Licia Iacoviello, một trong những tác giả nghiên cứu của tổ chức IRCCS, cho biết.



Ngoài ra, nghiên cứu cũng phát hiện những người ăn nhiều ớt cũng có xu hướng ăn nhiều tỏi, tiêu và ngò tây. Đây đều là những món rất có lợi cho sức khỏe, theo Daily Mail.

