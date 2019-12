Những "thực phẩm vàng" giúp tăng sức đề kháng trong mùa lạnh

Thời tiết lạnh và bất thường khiến cơ thể bạn dễ dàng bị mắc một số chứng bệnh như cảm cúm, cảm lạnh, ho... Ngoài việc mặc đồ ấm để giữ ấm cho cơ thể, chúng ta có thể đề phòng cơ thể nhiễm bệnh bằng cách sử dụng những thực phẩm trong mỗi bữa ăn hằng ngày.





Các chất trong bí đỏ có giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể khi trời lạnh.





Khoai lang



Khoai lang là loại thực phẩm giàu chất xơ, ít béo, ít calo, nhiều vitamin A và chất oxi hóa. Ngoài ra, trong thành phần của khoai lang còn có vitamin C, kali, canxi, và ít sắt.





Khoai lang có chứa vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.





Khoai lang giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, phòng ngừa hiệu quả sự xâm nhập của các loại virut, vi khuẩn thường sinh sôi, phát triển vào mùa đông. Đặc biệt trong khoai lang có chứa rất nhiều chất Beta carotene giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tế bào ung thư.



Thịt bò



Trong thịt bò chứa nhiều khoáng chất như protein, kali. Mức độ kali thấp ức chế tổng hợp protein cũng như sản xuất hormone tăng trưởng, giúp tăng sức đề kháng.



Táo



Trong táo có nhiều chất xơ, rất giàu vitamin C cũng như những vitamin, khoáng chất khác có lợi cho cơ thể, nhằm giúp bạn tăng sức đề kháng cho cơ thể.



Tỏi



Tỏi có tính sát trùng cao giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa bệnh cảm lạnh, cảm cúm và ho.





Tỏi có tính sát trùng.



Ngoài ra, tỏi có chứa một hợp chất gọi là allicin có hiệu quả trong điều trị cảm lạnh.



Nước cam, chanh



Các loại trái cây như cam, chanh, quýt... có rất nhiều vitamin C, có tác dụng chống lại bệnh cảm cúm, cảm lạnh hiệu quả, bảo vệ các tế bào không bị thương tổn, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.



Bí đỏ



Bí đỏ chứa nhiều chất sắt, các vitamin và muối khoáng, các axit hữu cơ. Trong bí đỏ còn có chứa vitamin A, giúp giảm nếp nhăn trên da, tốt cho thị giác và cải thiện chức năng hệ tim mạch.



Ngoài ra, hàm lượng vitamin C cao trong bí đỏ sẽ hỗ trợ cơ thể chống lại được nhiều loại vi rút, vi khuẩn có hại cho cơ thể, giúp cơ thể tăng sức đề kháng với bệnh tật.



Gừng



Gừng có tính cay, ấm, tác dụng giữ ấm cơ thể rất tốt trong mùa đông. Gừng cũng là một vị thuốc trị được các chứng bệnh mùa lạnh thông thường như cảm lạnh, ho, viêm họng, hắt hơi sổ mũi… do gừng có tác dụng kháng khuẩn.





Gừng có tính cay, ấm, tác dụng giữ ấm cơ thể rất tốt trong mùa đông.





Trong thời tiết lạnh giá, ta có thể dùng gừng để thêm vào trong các bữa ăn, hoặc làm trà gừng nóng, hay gừng muối có tác dụng làm ấm, chống lạnh... để nhằm phòng ngừa các bệnh trong mùa lạnh.



Ngoài những thực phẩm trên, một số thực phẩm như tiêu, mật ong, cà chua... cũng giúp chúng ta có thêm sức đề kháng để phòng tránh các bệnh vào mùa lạnh.



Theo K.NGUYÊN (T/H, Báo Lao Động)