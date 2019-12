Những lợi ích tuyệt vời của nấm mèo

Nấm mèo được sử dụng khá phổ biến trong ẩm thực của người châu Á, nhưng không chỉ có thế.





Nấm mèo có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe mà chúng ta không thể xem thường như tăng cường sức khỏe đường ruột, ngăn ngừa sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer, ngăn ngừa bệnh mạn tính... - Ảnh: Shutterstock







Loại nấm này có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe mà chúng ta không thể xem thường. Sau đây là một số lợi ích của nấm mèo, theo trang tin Bold Sky.



Tăng cường sức khỏe đường ruột



Nấm mèo là một nguồn prebiotic tốt, một loại chất xơ nuôi các vi khuẩn tốt trong ruột. Điều này giúp các vi khuẩn đường ruột sản sinh chất dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe tiêu hóa, cũng như giúp duy trì hoạt động đều đặn của ruột.



Ngăn ngừa sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer



Theo một nghiên cứu được công bố trên chuyên san International Journal of Medicinal Mushrooms, ăn nấm mèo, cả sống lẫn chín, có lợi trong việc ngăn ngừa sự phát triển bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ, theo Bold Sky.



Giảm cholesterol “xấu”



Nấm mèo chứa một lượng lớn chất chống ô xy hóa mạnh được cho là có thể làm giảm đáng kể cholesterol có hại (LDL). Tác dụng này đến lượt nó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.



Bảo vệ gan



Nấm mèo được cho là có thể bảo vệ gan khỏi một số chất có hại. Theo một nghiên cứu, pha bột nấm mèo với nước giúp đảo ngược và bảo vệ gan khỏi bị tổn thương do quá liều acetaminophen, vốn được sử dụng để điều trị sốt và đau, theo Bold Sky.



Ngăn ngừa bệnh mạn tính



Nghiên cứu cho thấy nấm mèo chứa nhiều hợp chất chống ô xy hóa giúp chống lại các gốc tự do và bảo vệ các tế bào chống lại tổn hại ô xy hóa. Điều này giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính như ung thư, viêm khớp dạng thấp và bệnh tim.



Hạn chế sự phát triển của vi khuẩn



Theo một nghiên cứu, nấm mèo có những đặc tính kháng khuẩn giúp loại trừ một số chủng vi khuẩn nhất định. Nghiên cứu cho thấy những loại nấm này có khả năng ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn E. coli và Staphylococcus aureus vốn là những thủ phạm gây nhiễm trùng, theo Bold Sky.



Những tác dụng phụ



Nói chung, nấm mèo an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên, đối với một số người, chúng có thể gây dị ứng thực phẩm và dẫn đến buồn nôn, nổi mề đay, sưng và ngứa, theo Bold Sky.



Theo Quyên Quân (thanhnien)