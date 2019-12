Lợi ích sức khỏe tuyệt vời của khoai lang tím

Không chỉ là món “ăn cho đỡ đói” hay thêm màu sắc cho đĩa thức ăn của bạn, khoai lang tím có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe mà bạn có thể chưa biết.

Nhiều dinh dưỡng



Tất cả các loại khoai, bao gồm khoai tây tím, rất bổ dưỡng và cung cấp một loạt chất dinh dưỡng trong cả vỏ và thịt của chúng. Chúng đặc biệt giàu khoáng chất và chứa nhiều kali hơn một quả chuối.



Tốt cho đường huyết



Ăn khoai lang tím thay vì khoai lang trắng là một lựa chọn tốt khi theo dõi lượng đường trong máu của bạn. Mặc dù tinh bột trong khoai tây tím làm tăng lượng đường trong máu nhưng mức tăng vẫn thấp hơn so với tinh bột trong các loại khoai lang vàng hoặc trắng.



Chứa nhiều chất chống ô xy hóa



Ăn khoai lang tím có thể tăng lượng chất chống ô xy hóa và giảm viêm. Chúng đặc biệt giàu anthocyanin, vốn là hợp chất chống ô xy hóa có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe mắt và tim, cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.



Cải thiện huyết áp



Khoai lang tím đã được chứng minh có thể cải thiện huyết áp. Tác dụng này có thể liên quan đến các hợp chất chống ô xy hóa polyphenolic có trong chúng, vốn hoạt động theo cách tương tự như một số loại thuốc hạ huyết áp.



Giảm rủi ro ung thư



Một số hợp chất trong khoai lang tím có thể làm chậm sự phát triển một số tế bào ung thư, thậm chí tiêu diệt chúng. Phát hiện chỉ mới được rút ra từ các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, vì vậy, hiện chưa rõ liệu việc bổ sung khoai lang tím vào chế độ ăn có tác động đến rủi ro ung thư hay không, theo The Health Line.



Tăng cường chất xơ



Việc thêm khoai lang tím vào chế độ ăn có thể giúp tăng lượng chất xơ, cũng như bổ sung một số tinh bột kháng có lợi cho đường ruột vào chế độ ăn của bạn. Để tận dụng những lợi ích lớn nhất từ chất xơ, hãy rửa thật sạch và ăn khoai cả vỏ, theo The Health Line.

