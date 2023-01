Hệ thống tiêm chủng VNVC được vinh danh công ty dược uy tín hàng đầu Việt Nam

Chỉ sau 5 năm, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC đã lập mốc 100 Trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, khẳng định quy mô, chất lượng và sự tin tưởng của hàng triệu khách hàng với hệ thống tiêm chủng dịch vụ hàng đầu Việt Nam.

Không chỉ cung ứng vắc xin cho hàng chục triệu trẻ em và người lớn đầy đủ, chất lượng, an toàn với chi phí hợp lý, VNVC còn đảm bảo đời sống cho hơn 5.000 bác sĩ, nhân viên y tế và tiên phong trong công tác truyền thông nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Chương trình lễ vinh danh “Top 10 Công ty Dược uy tín năm 2022” do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vào chiều 5.1.2023 tại Hà Nội đã công bố Hệ thống tiêm chủng VNVC (thuộc Công ty Cổ phần vắc xin Việt Nam) là công ty Dược uy tín đứng đầu trong Top 10 Công ty Dược Việt Nam uy tín năm 2022. Bảng xếp hạng được ban tổ chức xác lập với tổng điểm đánh giá cao trên 3 tiêu chí: năng lực tài chính; uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; khảo sát dược sĩ và doanh nghiệp.

Sự kiện này vinh danh những nỗ lực vượt trội của VNVC trong suốt những năm qua, vượt mọi khó khăn, thần tốc đẩy mạnh phát triển hệ thống trung tâm tiêm chủng về mọi miền để tất cả trẻ em và người lớn đều có cơ hội tiêm chủng phòng bệnh. Đặc biệt ghi nhận thành tích lịch sử đáng tự hào khi VNVC là đơn vị đầu tiên đưa vắc xin Covid-19 của AstraZeneca về Việt Nam, tổ chức tiêm miễn phí cho hàng chục ngàn người dân và chuyển giao phi lợi nhuận cho Bộ Y tế, kịp thời bảo vệ tuyến đầu chống dịch, bảo vệ tính mạng nhân dân trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát nguy hiểm nhất.



Bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Cung ứng Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC đại diện VNVC nhận cúp và bằng khen vinh danh VNVC đứng đầu trong Top 10 Công ty Dược uy tín năm 2022.

Giải thưởng “Top 10 Công ty Dược uy tín năm 2022” của VNVC có ý nghĩa hơn với tập thể Ban lãnh đạo và hơn 5.000 cán bộ công nhân viên VNVC khi đúng dịp này, hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin VNVC chính thức cán mốc 100 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc.



Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC vinh dự trở thành đơn vị uy tín hàng đầu được vinh danh trong "Top 10 Công ty Dược uy tín nhất năm 2022".

Với những năng lực toàn diện và vượt trội, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC là đối tác chính thức, toàn diện và chiến lược quan trọng với hàng loạt hãng dược phẩm và nhà sản xuất vắc xin hàng đầu Thế giới như Glaxosmithkline (GSK - Bỉ), Sanofi Pasteur (Pháp), Pfizer (Mỹ), Merck Sharp and Dohme (MSD - Mỹ)… có được nguồn vắc xin chất lượng cao, số lượng lớn, cung ứng ổn định ngay cả trong thời kỳ Covid-19 gây khủng hoảng cung ứng vắc xin toàn cầu. Từ đó, VNVC có thể giúp hàng chục triệu trẻ em và người lớn Việt Nam được tiếp cận đầy đủ các loại vắc xin thế hệ mới, vắc xin khan hiếm và tiêm chủng dịch vụ chất lượng cao, an toàn, giá hợp lý, góp phần tăng cao tỷ lệ tiêm chủng phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tương lai cho trẻ em.

Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC là đơn vị tiên phong tại Việt Nam sở hữu dây chuyền bảo quản lạnh (Cold chain) hiện đại với hệ thống hàng trăm kho lạnh đạt chuẩn GSP, xe lạnh vận chuyển vắc xin và hệ thống tủ bảo quản vắc xin chuyên dụng đạt chuẩn quốc tế với hệ thống thiết bị theo dõi nhiệt tự động hiện đại, cảnh báo nguy cơ từ sớm để đảm bảo chất lượng vắc xin ở mức cao nhất có thể.



VNVC là đơn vị đầu tiên đưa vắc xin Covid-19 của AstraZeneca về Việt Nam, sẵn sàng chuyển giao phi lợi nhuận cho Bộ Y tế, đóng góp toàn bộ chi phí trong quá trình đàm phán, mua bán, vận chuyển vắc xin.

Đặc biệt, từ đầu năm 2021 dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới và cả Việt Nam. Giữa lúc nhiều quốc gia vẫn trong cuộc đua giành quyền mua vắc xin, lô vắc xin Covid-19 đầu tiên trong bản Hợp đồng lịch sử đặt mua 30 triệu liều của VNVC với AstraZeneca đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia châu Á đầu tiên tiếp cận vắc xin Covid-19 chất lượng cao, kịp thời bảo vệ nhân viên y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch và nhân dân.

Hàng ngàn cán bộ nhân viên của Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC cũng đã tham gia tích cực trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 thần tốc trên toàn quốc, góp phần phòng chống và đẩy lùi dịch Covid-19.



Với những đóng góp đáng kể, đặc biệt nỗ lực đặt mua và đưa thành công 30 triệu liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca đưa về Việt Nam, ngày 1/6/2021, Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng khen cho VNVC vì những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

VNVC cũng là đơn vị đi đầu trong các chương trình tư vấn cộng đồng tại Việt Nam trên đa phương tiện truyền thông như chương trình tọa đàm sức khỏe, giao lưu trực tuyến trên đa dạng các nền tảng như truyền hình, báo chí, mạng xã hội… tiếp cận rộng rãi và kịp thời hỗ trợ người dân các thông tin khoa học, chính thống về vắc xin và tiêm chủng cho hàng chục triệu người. Bên cạnh đó, VNVC còn nỗ lực thực hiện trách nhiệm với xã hội, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội ý nghĩa như: Trao tặng các đơn vị y tế, bệnh viện dã chiến hàng chục nghìn kit test Covid-19, thiết bị y tế; tài trợ khám sức khỏe toàn diện cho các bệnh nhân chất độc màu da cam/dioxin; ủng hộ thuốc và vật tư y tế cho đồng bào miền trung trong bão lũ; tặng hàng trăm xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; tặng hàng ngàn con bò cho nông dân…



VNVC là một trong những đơn vị có lực lượng nhân viên y tế đông đảo nhất trên cả nước tham gia chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 thần tốc tại Việt Nam.

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin, phòng tránh bệnh dịch nguy hiểm cho trẻ em và người lớn, VNVC không ngừng mở rộng hệ thống các trung tâm VNVC mới trên toàn quốc, giúp người dân khắp cả nước bình đẳng về vắc xin và dịch vụ tiêm chủng chất lượng cao, an toàn; hạn chế đi lại xa xôi, đưa việc tiêm chủng vắc xin trở nên gần gũi với người dân, từ đó hình thành thói quen chủ động bảo vệ, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng.

Tính đến tháng 1.2023, VNVC có 100 trung tâm tiêm chủng vắc xin trên toàn quốc. VNVC sở hữu hệ thống hơn 100 kho lạnh đạt chuẩn GSP lớn và hiện đại bậc nhất, bao gồm hàng trăm kho lạnh trung tâm và 4 tổng kho lạnh bảo quản vắc xin ở nhiệt độ 2 - 8 độ C; 3 kho tiền lạnh và 3 kho lạnh âm sâu đến âm 86 độ C, với tổng diện tích hơn 1.000 m2, dung tích hơn 4.000m3, tổng sức chứa lên tới hơn 200 triệu liều vắc xin tại một thời điểm. Nhân dịp Tết Nguyên đán và chào mừng trung tâm thứ 100, VNVC đang áp dụng nhiều chương trình ưu đãi giá đặc biệt cho người dân có thể tiêm vắc xin đầy đủ, an tâm khỏe mạnh đón Tết.