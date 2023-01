Gia Lai tăng cường phòng-chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2023

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 110/UBND-KGVX về tăng cường công tác phòng-chống dịch dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội năm 2023.

Lực hượng y tế tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Ảnh: Lê Hà

Theo đó, để chủ động công tác phòng-chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2023, vừa bảo đảm phòng-chống dịch khoa học, an toàn, hiệu quả, đồng thời tiếp tục thúc đẩy đà phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18-12-2022 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Quý Mão 2023 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23-12-2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17-3-2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng-chống dịch Covid-19.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh, xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp phòng-chống dịch bệnh mùa Đông-Xuân và dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh để chủ động trong công tác ứng phó và phòng-chống các dịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội năm 2023.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch và người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động, sự kiện trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội đầu năm 2023 đảm bảo công tác phòng-chống dịch.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải, Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và lưu thông hàng hóa trong thời gian Tết Nguyên đán và dịp lễ hội đầu năm 2023, để nhân dân được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh; đồng thời, tiếp tục bảo đảm các mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng-chống dịch Covid-19, UBND tỉnh trong việc phục hồi, phát triên kinh tế-xã hội, giao thương, du lịch.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) tuyên truyền người dân vùng biên giới phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tăng cường thông tin tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch và dự phòng cá nhân; thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành Y tế, nhất là những người có nguy cơ mắc bệnh cao.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành Y tế tăng cường theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh và tổ chức triển khai hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng-chống dịch tại địa phương đảm bảo chủ động, sẵn sàng và kịp thời ứng phó với các diễn biển có thể xảy ra của dịch bệnh. Tập trung chỉ đạo và đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, đặc biệt là tiêm vắc xin phòng Covid-19 (AstraZeneca) đợt 184 cho người từ 18 tuổi trở lên.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và toàn dân triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng-chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong mùa Đông-Xuân, tuyên truyền về công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 để người dân tiêm chủng đủ liều, đúng lịch.