Gia Lai tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên Đán năm 2023

(GLO)- Ngày 5-1-2023, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có công văn số 29/SYT-NVY về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo đó, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đảm bảo công tác phòng chống dịch, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và Lễ hội xuân 2023, Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Giám đốc các Bệnh viện tư nhân, các Bệnh viện quân đội, Trung tâm Y tế cao su đứng chân trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác phòng-chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 2023.

Các đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên Đán năm 2023; phân công trực 24/24 giờ đối với lãnh đạo đơn vị, nhân viên bảo đảm khoa học, hiệu quả; niêm yết công khai danh sách trực hàng ngày theo quy định. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực, theo dõi, giám sát diễn biến dịch và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác điều trị, cấp cứu cho người dân trong dịp Tết. Ảnh: Như Nguyện

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, đúng thời hạn theo yêu cầu của Bộ Y tế, Sở Y tế và các cơ quan có thẩm quyền. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng, các điều kiện cần thiết để các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, nhất là tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện tốt việc chăm lo, động viên vật chất, tinh thần đối với lực lượng trực chống dịch và cán bộ y tế công tác tại đơn vị. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an triển khai các phương án bảo đảm công tác an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm, phòng- chống cháy nổ và vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế; khẩn trương trở lại làm việc bình thường sau ngày nghỉ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm.

Về thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ động tham mưu các nội dung để tăng cường chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên Đán năm 2023 trên địa bàn để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh; huy động nguồn lực, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác y tế trong dịp Tết. Tiếp tục thực hiện nghiêm các hoạt động kiểm dịch y tế quy định tại Nghị định số 89/NĐ-CP ngày 25-6-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng-chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. Chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, cơ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, hóa chất để đảm bảo tốt cho hoạt động kiểm dịch y tế và cập nhật kế hoạch dự phòng liên ngành đáp ứng kịp thời khi ghi nhận trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm tại khu vực cửa khẩu, chuẩn bị sẵn sàng các phương án để xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, không để bị động, lúng túng...

Tăng cường giám sát Covid-19 nhằm phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường (số mắc, diễn biến nặng hoặc nhập viện, tử vong tăng bất thường theo thời gian, khu vực địa lý, đối tượng cụ thể...), trên cơ sở đó chủ động, phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, các bệnh viện có khả năng xác định biến thể mới của Covid-19 lấy mẫu giám sát, nghiên cứu phát hiện biến thể/biến chủng mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng…

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị khác tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện; trong đó xác định phòng-chống dịch Covid-19 vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới; tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ động công tác giám sát các bệnh truyền nhiễm; phân công cán bộ trực 24/24 giờ trong thời gian nghỉ Tết; chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ, thực hiện nghiêm công tác báo cáo dịch bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế. Chuẩn bị, dự trữ đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế đảm bảo đáp ứng nhu cầu chống dịch khi xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi việc triển khai công tác phòng-chống dịch bệnh trong thời gian nghỉ Tết.

Các đơn vị y tế bảo đảm đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, ô xy y tế… phục vụ cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trong dịp Tết. Ảnh: Như Nguyện

Về công tác khám, chữa bệnh, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn rà soát, thực hiện nghiêm công tác phân luồng, phân tuyến hiệu quả, phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện. Đẩy mạnh hỗ trợ chuyên môn với các bệnh viện tuyến dưới; củng cố năng lực vận chuyển cấp cứu, chuyển tuyến người bệnh từ cộng đồng, bệnh viện tuyến dưới lên tuyến trên và giữa các bệnh viện trên địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm điều kiện thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết trong hội chẩn, tư vấn điều trị từ xa; có phương án bảo đảm đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, ô xy y tế; bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác điều trị, cấp cứu, nhất là cấp cứu tai nạn giao thông, pháo nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm và điều trị người bệnh mắc các bệnh truyền nhiễm trong dịp Tết…

Các đơn vị y tế quán triệt nhân viên y tế thực hiện tốt nội quy, quy định của bệnh viện, nâng cao ý thức phục vụ, văn hóa ứng xử với người bệnh và người nhà người bệnh khi đến khám, điều trị; thăm hỏi, chúc Tết người bệnh điều trị nội trú, đặc biệt người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người thuộc diện chính sách...

Về công tác an toàn thực phẩm, Sở Y tế giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tham gia cùng với Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, các Sở, ban, ngành liên quan triển khai phổ biến, tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; phòng-chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán và Lễ hội Xuân năm 2023. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông để phổ biến các quy định, kiến thức về an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức, phương tiện truyền thông thích hợp; trong đó chú trọng các đối tượng là người tiêu dùng thực phẩm, người nội trợ, người trực tiếp chọn mua, chế biến thực phẩm, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm; tập trung vào các mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết và trong các Lễ hội, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống…

