Gia Lai: 30 gia đình gặp mặt nhân Ngày Thế giới vì trẻ sinh non 17-11

(GLO)- Nhân Ngày Thế giới vì trẻ sinh non (17-11), chiều 17-11, Bệnh viện Nhi Gia Lai tổ chức gặp mặt thân tình với 30 gia đình có trẻ sinh non nhằm ôn lại hành trình đấu tranh giành sự sống cho các bé.

Cứu sống bé sơ sinh nặng 870 gram tại Bệnh viện Tim

Gia Lai: Nuôi dưỡng thành công bé gái sinh non nặng 580 gram

Tại buổi gặp mặt, các gia đình có trẻ sinh non đã tri ân sự nỗ lực, chăm sóc, cứu chữa các bé sinh non của các y, bác sĩ Khoa Sơ sinh nói riêng, Bệnh viên Nhi Gia Lai nói chung. Trong số hơn 30 cháu tham dự chương trình hôm nay, có bé sinh cực non, cực nhẹ cân như con chị Xáp (làng Chrah, xã Hra, huyện Mang Yang) sinh non ở tuần thai 27, nặng 700 gram, nhờ sự chăm sóc của các y, bác sĩ đã phát triển khỏe mạnh về với gia đình. Hiện bé đã 2 tuổi, nặng 9kg, phát triển bình thường.

Các gia đình chụp ảnh lưu niệm trong buổi gặp mặt nhân Ngày Thế giới vì trẻ sinh non 17-11. Ảnh: Như Nguyện

Cuộc gặp mặt còn có sự tham dự của gia đình anh Huy (làng 2, xã Ia Der, huyện Ia Grai) ca sinh non thai 3, cân nặng lần lượt từng cháu là 1,2 kg, 1,3kg và 1,4 kg. Hiện các cháu đã 4 tuổi, phát triển khỏe mạnh.

Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai, trung bình 1 ngày, Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi Gia Lai) tiếp nhận, chăm sóc và điều trị cho 5 trẻ sinh non; trung bình 1 năm bệnh viện chăm sóc điều trị khoảng 2.000 trẻ sinh non và tỷ lệ cứu sống đạt trên 70%. Quá trình chăm sóc cho trẻ sinh non rất lâu dài đòi hỏi sự tỉ mỉ, cần mẫn và có chuyên môn, kinh nghiệm. Có trường hợp trẻ sinh cực non, cực nhẹ cân chỉ nặng 580 gram đã được bệnh viện nuôi sống thành công.

NHƯ NGUYỆN