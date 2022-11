6 loại thực phẩm nên ăn hằng tuần để giảm cân

Nếu bạn đang ăn một loại thức ăn duy nhất và nghĩ rằng nó sẽ làm tan mỡ bụng của bạn, thì bạn đã nhầm.





Để giảm cân, bạn có thể chọn từ nhiều chế độ ăn uống lành mạnh. Những thực phẩm này có thể bổ sung dinh dưỡng và hỗ trợ bạn trong hành trình giảm cân.



Khi được đưa vào kế hoạch bữa ăn lành mạnh hằng tuần của bạn, những thực phẩm này có thể là một bổ sung cho các yêu cầu chế độ ăn uống của bạn.



Những món ăn này rất ngon, chứa nhiều chất xơ và protein giúp bạn no lâu hơn.



Dưới đây là những thực phẩm bạn nên ăn hằng tuần để giảm cân, theo Times of India.



1. Hạt chia





Hạt chia được cho là thực phẩm thân thiện với việc giảm cân. Ảnh: Shutterstock





Hạt chia được cho là thực phẩm thân thiện với việc giảm cân. Để giảm cân, chất xơ là vua.



Hạt chia rất giàu chất xơ nên thêm khoảng 2 muỗng canh hạt này vào bữa ăn có thể chiếm 40% nhu cầu chất xơ hằng ngày của bạn.



Khi được ngâm, chúng có tác dụng làm no, cung cấp nước cho cơ thể và giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn.



Việc cắt giảm lượng calo trở thành một nhiệm vụ dễ dàng cho bạn bằng cách tiêu thụ hạt chia thường xuyên.



Bạn có thể rắc hạt chia lên món salad và ăn theo nhiều cách khác.



2. Trứng



Trứng giàu dinh dưỡng và chứa hầu hết tất cả các chất dinh dưỡng. Ảnh: shutterstock





Lựa chọn ăn kiêng tốt nhất và thân thiện với túi tiền để giảm cân là trứng.



Trứng giàu dinh dưỡng và chứa hầu hết tất cả các chất dinh dưỡng.



Các nguyên tố như choline và vitamin D được tìm thấy trong lòng đỏ và lòng trắng trứng chứa 4-6 gram protein mỗi loại.



Mặc dù ăn nhiều trứng có thể làm tăng mức cholesterol LDL, nhưng nếu bạn ăn một lượng vừa phải (cả lòng trắng và lòng đỏ) thì rất cần thiết.



Trứng giúp bạn no lâu hơn, giúp duy trì trọng lượng khỏe mạnh hơn.



3. Quả óc chó



Quả óc chó giòn và giàu dinh dưỡng là nguồn cung cấp năng lượng tốt nhất. Trong trường hợp bạn cảm thấy buồn nôn trong ngày, hãy lấy một ít quả óc chó thay vì bánh mì kẹp thịt hoặc khoai tây chiên.



Nhiều nghiên cứu đã gợi ý rằng quả óc chó thực sự có thể kích hoạt não của bạn để kiểm soát cơn đói và cảm giác thèm ăn.



Đừng chỉ ăn quả óc chó như một món ăn nhẹ. Hãy thêm chúng vào các món mì ống của bạn hoặc rắc chúng lên món salad của bạn để có hương vị hấp dẫn đó.



4. Sữa chua



Để tăng cường sức khỏe và hạn chế biến động cân nặng, hãy ăn sữa chua. Sữa chua không đường sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi ích hơn. Ảnh: shutterstock



Ăn một bữa sáng giàu protein giúp bạn no lâu hơn. Điều này có thể giúp bạn chống lại cơn đói trong suốt cả ngày.



Để tăng cường sức khỏe và hạn chế biến động cân nặng, hãy ăn sữa chua. Sữa chua không đường sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi ích hơn.



Sữa chua ngon và bao gồm chất béo lành mạnh, protein và vi khuẩn có lợi cho đường ruột, giúp bạn hài lòng và ngon miệng.



Tác dụng của bữa sáng giàu protein có thể kéo dài đến tối và bạn sẽ ít cảm thấy thèm ăn đồ ăn vặt có đường và nhiều chất béo.



5. Cá



Cá là một trong những nguồn cung cấp protein tốt nhất. Ảnh: Shutterstock



Cá là một trong những nguồn cung cấp protein tốt nhất.



Các nghiên cứu cho thấy rằng những người đang cố gắng giảm cân cảm thấy no lâu hơn khi họ tiêu thụ một lượng protein cao hơn trong chế độ ăn uống của họ.



Những người ăn một chế độ ăn giàu protein với lượng calo thấp, cảm thấy ít thèm ăn hơn cả ngày và đêm.



Những người theo dõi cân nặng nên tiêu thụ cá vì protein trong đó được chuyển hóa với tốc độ chậm hơn so với chất béo hoặc carbohydrate.



6. Bỏng ngô



Ăn vặt có vẻ như là một “hành động tội lỗi” khi bạn muốn giảm cân. Nhưng giảm cân không nên bỏ ăn hoàn toàn.



Bạn có biết rằng việc nhai bắp rang (bỏng ngô) có thể giúp bạn giảm cân? Bắp rang chứa một lượng chất xơ tốt giúp no lâu.



Nhưng hãy đảm bảo chọn loại bỏng ngô không có bơ.



Ăn chúng với tốc độ chậm, vì bạn có thể bắt đầu cảm thấy no và không ăn quá mức.



Ăn 2 cốc bỏng ngô có thể giúp bạn đạt được hàm lượng chất xơ tốt trong chế độ ăn uống của mình, theo Times of India.

Theo Khuê Nguyễn (TNO)