2 loại thực phẩm chứa benzopyrene có thể gây ung thư

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, benzopyrene là chất gây ung thư loại 1. Chất này thường được tìm thấy trong chiên, nướng và hun khói trong thực phẩm chế biến ở nhiệt độ cao.





Đồ nướng, hun khói



Khi hun khói hoặc nướng cá hoặc thịt, chất béo hoặc đường được đốt cháy không hoàn toàn sẽ tạo ra benzopyrene và các hydrocacbon thơm đa vòng khác. Một 1kg cá hun khói chứa 67 microgam benzopyrene.



Thực phẩm bị cacbon hóa do hun khói ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, chất béo của nó bị nứt, và benzopyrene được tạo ra sau khi phản ứng kết hợp. Ví dụ, 1 kg da cá cháy có chứa 53,6-70 microgam benzopyrene.



Khi thực phẩm được hun khói, dầu của chính nó sẽ được ép ra và được polyme hóa ở nhiệt độ cao để tạo ra benzopyrene, sau đó được gắn vào bề mặt của thực phẩm.



Đồng thời, khi nướng thực phẩm, bản thân than củi sẽ tạo ra benzopyrene, và khí của than nướng bốc lên, một lượng rất nhỏ sẽ xâm nhập vào thực phẩm.



Đồ chiên rán



Thực phẩm được chế biến từ nhiệt độ cực cao và chiên rán trong thời gian dài và sử dụng nhiều lần dầu thực vật có thể tạo ra benzopyrene. Đặc biệt là ở nhiệt độ 270 độ C, thậm chí khói dầu từ quá trình chiên rán sẽ chứa nhiều benzopyrene pyrene.



Vì vậy, lời khuyên cho bạn là nên ăn ít đồ chiên rán hằng ngày, khi làm nên lưu ý không sử dụng lại, ngoài ra cần chú ý đến nhiệt độ và thời gian chế biến món.





https://laodong.vn/cac-loai-benh/2-loai-thuc-pham-chua-benzopyrene-co-the-gay-ung-thu-1112482.ldo



Theo HẠ MÂY (LĐO/Aboluowang)