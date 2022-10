Ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên đã được khống chế

Đến thời điểm này, những người tiếp xúc gần với ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên không ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh.





Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam đã âm tính, những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đều an toàn, chưa ghi nhận thêm trường hợp nào mắc bệnh đậu mùa khỉ.



Trước đó, ngày 23-9, hệ thống giám sát y tế của TP HCM báo cáo ca nghi ngờ đậu mùa khỉ là một bệnh nhân nữ 35 tuổi đi du lịch từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, UAE) về.





Lãnh đạo Bộ Y tế thăm hỏi, động viên người bệnh mắc đậu mùa khỉ - Ảnh: TTXVN



Ngày 25-9, cả 2 mẫu xét nghiệm PCR thực hiện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM và Viện Pasteur TP HCM cho kết quả bệnh nhân trên dương tính với đậu mùa khỉ. Đây cũng là ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam được ghi nhận.



Theo GS-TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), đây là trường hợp bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nước ngoài. Bệnh nhân có các biểu hiện lâm sàng từ ngày 18-9 và ngày 22-9 về Việt Nam, đến ngày 23-9 đã chủ động đến khám ở Bệnh viện Từ Dũ. Sau đó được tư vấn vào Bệnh viện Da liễu TP HCM, tiếp theo được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM.



Các chuyên gia cho biết ca bệnh này mắc bệnh từ nước ngoài, không phải mắc bệnh tại Việt Nam. Kể từ khi phát hiện nghi ngờ, bệnh nhân đã được coi như một trường hợp dương tính, vì vậy Bộ Y tế và TP HCM đã xử lý toàn bộ các khâu giám sát, xét nghiệm, khoanh vùng... theo hướng dẫn đã được khuyến cáo.



Kết quả xét nghiệm dựa vào giải trình tự gene của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) xác định, bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ chủng Monkeypox virus thuộc clade IIb.



Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, sau thời gian điều trị, bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ đã hết sốt, các bóng nước ở mặt, tay, chân… đã khô, tróc vảy và lên da non, các bóng nước ở họng cũng lành, hết đau. Bệnh nhân ăn uống tốt, lên cân, tinh thần lạc quan. Kết quả PCR dịch tiết 1 số vị trí kiểm tra trên người bệnh nhân hiện đã âm tính.



Quá trình điều trị, bệnh nhân đã tuân thủ tốt quy trình cách ly và xử lý vật dụng cá nhân tránh lây cho cộng đồng. Những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân khi về Việt Nam chưa xuất hiện triệu chứng nghi ngờ.



Các chuyên gia đánh giá diễn biến này phù hợp với các trường hợp bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận trên thế giới là không dễ lây lan trong cộng đồng nếu không tiếp xúc trực tiếp da của người lành với da có bóng nước hoặc niêm mạc có bóng nước của người bệnh. Đa số các trường hợp bệnh khỏi sau 10 -14 ngày với cơ địa có miễn dịch bình thường và hết khả năng lây bệnh sau 21 ngày.



Theo công bố từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 12-10, số ca bệnh trong đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu hiện đã vượt 70.000, trong đó có 26 ca tử vong.



Bộ Y tế đề nghị tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, cảng hàng không để phát hiện sớm các ca bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh: SKDS





Kể từ đầu năm 2022 đến nay, WHO đã nhận được báo cáo về sự xuất hiện của dịch đậu mùa khỉ tại 106 quốc gia thành viên ở tất cả 6 khu vực. WHO đồng thời cảnh báo xu hướng giảm số lượng ca bệnh mới không có nghĩa là mọi người có thể chủ quan.



Mỹ là nước có số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ cao nhất thế giới với hơn 26.000 ca tính đến ngày 3-10.



Dù virus gây bệnh đậu mùa khỉ có thể lây nhiễm từ động vật sang người, song các chuyên gia y tế nhấn mạnh sự lây lan toàn cầu gần đây là do tiếp xúc gần với người bệnh.



Các triệu chứng điển hình của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm: Sốt, đau đầu, đau nhức cơ, mệt mỏi, sưng hạch bạch huyết, phát ban hoặc tổn thương da. Những người mắc bệnh có thể lây lan cho người khác khi đã xuất hiện các triệu chứng và virus lây lan qua chất dịch cơ thể (mủ hoặc máu từ các tổn thương da) và các vật dụng mà người mắc bệnh sử dụng.



Hiện nay, ngành y tế đã xây dựng kịch bản khi chưa có ca bệnh, có ca xâm nhập và khi có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Các kịch bản đều linh hoạt để bảo đảm kịp thời phòng chống dịch. Theo đó, với trường hợp dịch lây lan ra cộng đồng, ngành y tế sẽ mở rộng khu vực cách ly điều trị, tính toán phương án tự cách ly điều trị tại nhà. Các khoa lâm sàng, đội cấp cứu lưu động... tham gia chống dịch. Người bệnh được phân loại theo mức độ nặng nhẹ để điều trị tại các tuyến phù hợp, hạn chế di chuyển.

Theo N.Dung (NLĐO)