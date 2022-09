Tại sao lại dễ bị đau dạ dày khi uống rượu bia, cà phê?

Rượu bia và cà phê đều là những loại thức uống rất phổ biến. Một trong những điểm chung cả các loại thức uống này là có thể gây đau, co thắt dạ dày và một số triệu chứng tiêu hóa khác.





Với cà phê, lợi ích chủ yếu của loại thức uống này là giúp tăng sự tỉnh táo và khả năng tập trung nhờ hàm lượng caffein. Một số bằng chứng nghiên cứu cũng cho thấy uống cà phê trong thời gian dài có thể giúp cải thiện nhận thức, giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer hay Parkinson, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).



Caffein trong cà phê có tính a xít cao nên có thể gây kích ứng, co thắt và đau dạ dày. Ảnh: SHUTTERSTOCK





Trong khi đó, uống rượu bia sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư, bệnh gan, huyết áp cao và các vấn đề về tim mạch. Ngoài ra, các loại thức uống như cocktail vừa có thành phần là rượu vừa có nhiều đường sẽ chứa nhiều calo, dễ gây tăng cân.



Cả rượu, bia và cà phê đều có thể gây đau dạ dày cùng một số triệu chứng tiêu hóa khác. Dù không phải ai uống cũng sẽ gặp tình trạng này nhưng nếu đã bị thì cần phải biết rõ nguyên nhân.



Cồn trong rượu bia và caffein trong cà phê đều là những chất có tính a xít cao. Điều này sẽ gây kích ứng, co thắt và đau dạ dày. Ví dụ rõ ràng nhất là cà phê có tác dụng làm dạ dày tăng tiết a xít, từ đó gây ra vấn đề tiêu hóa ở một số người.



Cà phê cũng có tác dụng nhuận tràng nhẹ và dẫn đến tiêu chảy. Trong một số trường hợp, tính a xít của caffein sẽ kích hoạt hoặc làm trầm trọng thêm chứng ợ nóng.



Trong khi đó, rượu bia có thể tác động tức thì đến ruột, chẳng hạn như làm trào ngược a xít, viêm loét dạ dày và tá tràng. Viêm loét dạ dày do rượu bia có thể gây các triệu chứng khó chịu như đau vùng bụng trên, đầy bụng, buồn nôn và xuất huyết tiêu hóa.



Một nguyên nhân khác gây đau dạ dày khi uống cà phê có thể là do không dung nạp caffein. Vì khi không dung nạp caffein, cơ thể sẽ không thể phân hủy chất này một cách bình thường, dẫn đến đau dạ dày và hàng loạt triệu chứng tiêu hóa khác.



Tương tự, không dung nạp rượu bia cũng gây các vấn đề sức khỏe như đau dạ dày, tiêu chảy, buồn nôn, ói mửa, ợ chua, phát ban, nhức đầu hay tim đập nhanh. Không dung nạp rượu bia là tình trạng di truyền nên không thể điều trị hay ngăn ngừa, theo Healthline.

Theo Ngọc Quý (TNO)