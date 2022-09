Gia Lai: Trên 3.000 bệnh nhân khám-chữa bệnh trong kỳ nghỉ lễ, 6 trường hợp tử vong

(GLO)- Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai, trong kỳ nghỉ lễ 2-9 (tính từ ngày 1-9 đến hết ngày 3-9), các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận khám-chữa bệnh cho 3.041 bệnh nhân; trong đó có 1.419 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú.

Theo đó, các cơ sở y tế đã khám cấp cứu cho 473 trường hợp, trong đó có 158 trường hợp đến khám, cấp cứu vì tai nạn giao thông; 16 trường hợp khám, cấp cứu do đánh nhau; 118 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt; 12 trường hợp khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa; còn lại do các nguyên nhân khác. Trong kỳ nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh không có trường hợp nào tử vong do ngộ độc thức ăn, không có tử vong do tai nạn giao thông, không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm tập thể.

Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đảm bảo công tác khám-chữa bệnh trong đợt nghỉ lễ 2-9. Ảnh: Như Nguyện

Qua khám, cấp cứu, các cơ sở y tế đã thực hiện 139 ca phẫu thuật cấp cứu; công tác khám, cấp cứu đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế. Từ ngày 1-9 đến hết ngày 3-9, tại các cơ sở y tế ghi nhận 6 trường hợp tử vong.

Về tình hình dịch Covid-19, từ ngày 1-9 đến ngày 3-9, toàn tỉnh ghi nhận 41 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện có 12 trường hợp F0 cách ly tại nhà/nơi lưu trú, lũy kế 79.912 trường hợp. Trong đó, số hoàn thành cách ly, điều trị tại nhà/nơi lưu trú là 79.841 trường hợp, chiếm tỷ lệ 99,8%; số hiện đang tiếp tục cách ly, điều trị tại nhà/nơi lưu trú là 71 trường hợp, tỷ lệ 0,2%. Đến thời điểm báo cáo có 47 bệnh nhân F0 cách ly, điều trị tại tầng 1, tỷ lệ 100%.

NHƯ NGUYỆN