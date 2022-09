An Khê chú trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân

(GLO)- Các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) luôn nỗ lực thực hiện việc khám-điều trị và triển khai phòng-chống dịch bệnh, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.





Thị xã An Khê có 11 trạm y tế xã, phường với 61 bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế. Đến nay, 100% trạm y tế xã, phường đạt chuẩn quốc gia, 100% trạm y tế xã đạt chuẩn về nông thôn mới, 25/25 thôn, làng có cộng tác viên y tế hoạt động. Hàng năm, các trạm y tế thăm khám và điều trị ngoại trú cho hơn 10.000 lượt người.

Bác sĩ tại Trạm Y tế phường An Tân, thị xã An Khê, khám bệnh cho người dân. Ảnh:Ngọc Minh





Thấy đau đầu, mệt mỏi trong người, chị Đinh Thị Xuyên (làng Pơ Nang, xã Tú An) đã đến trạm y tế xã khám. Được bác sĩ tận tình khám bệnh và hướng dẫn các bước uống thuốc sao cho hiệu quả, chị vơi bớt nỗi lo. Chị Xuyên bộc bạch: “Dịch bệnh phức tạp nên thấy trong người khang khác tôi liền đến trạm y tế khám cho yên tâm. Bác sĩ không chỉ khám bệnh mà còn hỏi han, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe; cách phòng ngừa dịch bệnh, vệ sinh môi trường. Từ những thông tin đó, tôi nói lại với người thân, bà con trong làng để cùng nhau phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả”.



Bác sĩ Phạm Nguyên Triều-Phó Trưởng Trạm Y tế xã Tú An-cho biết: Xã có 6 thôn, làng. Bình quân, Trạm tiếp nhận thăm, khám và điều trị ngoại trú cho hơn 120 lượt người/tháng, theo diện bảo hiểm y tế. Qua thăm khám chủ yếu người dân mắc các bệnh lý liên quan đến xương khớp, nhức mỏi tay, chân, huyết áp, đường hô hấp, rối loạn tiêu hóa và một số bệnh lý thông thường. “Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Trạm còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã triển khai công tác phòng-chống bệnh sốt xuất huyết, phòng bệnh tăng huyết áp cho người cao tuổi; tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, phòng-chống HIV/AIDS, Covid-19, bệnh lao, phòng suy dinh dưỡng ở trẻ em, vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai tiêm chủng mở rộng, phối hợp tiêm vắc xin phòng Covid-19… Qua đó, góp phần chủ động trong công tác phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao ý thức tự chăm sóc sức khỏe của người dân”-Bác sĩ Triều thông tin.



Tại Trạm Y tế phường An Tân, cùng với bám sát các nội dung hoạt động của ngành, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền ban hành các kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, Trạm cũng đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, phòng-chống dịch bệnh tại địa phương.

Hàng năm, các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thị xã An Khê có hơn 10.000 lượt người đến khám-chữa bệnh. Ảnh: Ngọc Minh



Theo Y sĩ Mai Thị Thảo-Phó Trưởng Trạm Y tế phường, từ đầu năm đến nay, công tác phòng-chống dịch bệnh được triển khai tốt và nghiêm ngặt; tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được khống chế, không để bùng phát thành dịch; ý thức của người dân tham gia phòng-chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng được nâng cao. “Công tác khám-chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng. Việc tiêm chủng mở rộng được triển khai theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Công tác điều tra, giám sát dịch bệnh được thực hiện thường xuyên. Từ đầu năm đến nay, Trạm đã phát hiện và cấp thuốc điều trị kịp thời cho 4 trường hợp bị bệnh lao”- Phó Trưởng Trạm Y tế phường An Tân chia sẻ.



Thông tin về hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn, Bác sĩ Hồ Khắc Nhẫn-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Khê-cho biết: "Những năm qua, đội ngũ cán bộ, y-bác sĩ tại các trạm y tế xã, phường luôn nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu y tế, nâng cao chất lượng khám-điều trị bệnh và thực hiện hiệu quả công tác y tế dự phòng. Thời gian tới, Trung tâm chỉ đạo các trạm y tế tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới như tuân thủ thực hiện nghiêm thông điệp V2K (vắc xin, khẩu trang và khử khuẩn) của Bộ Y tế. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, phòng-chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân”.



