Việt Nam nhập thêm 28.000 ống thuốc Protamin sulfat chống đông máu trong mổ tim

(GLO)- Chiều qua (17-8), Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết đã có thêm 28.000 ống thuốc Protamin sulfat về đến Việt Nam và được chuyển đến các bệnh viện nhằm phục vụ người bệnh.





Protamin sulfat là thuốc chuyên khoa, chỉ sử dụng trong quy trình phẫu thuật tim-lồng ngực với nhu cầu không nhiều. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Protamin sulfat là thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm nên được ưu tiên trong việc xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành.



Thuốc Protamin sulfat chỉ sử dụng trong quy trình phẫu thuật tim-lồng ngực với nhu cầu không nhiều. Do đó, nhà sản xuất thường chỉ sản xuất sau khi có đơn đặt hàng từ các cơ sở khác. Trong khi các cơ sở nhập khẩu của Việt Nam sau khi nhận được dự trù từ các bệnh viện và được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu mới đặt hàng với nhà cung cấp thuốc nước ngoài.



Việc nhập khẩu thêm 28.000 ống thuốc Protamin sulfat này, các cơ sở y tế thực hiện phẫu thuật tim, lồng ngực có thêm nguồn thuốc để sẵn sàng phục vụ nhu cầu phẫu thuật cho người bệnh.



Theo thông tin từ các cơ sở nhập khẩu, dù số lượng thuốc Protamin sulfat được cấp phép nhập khẩu theo đúng số lượng dự trù từ các cơ sở khám-chữa bệnh có nhu cầu nhưng số lượng thuốc Protamin sulfat nhập khẩu vào Việt Nam sắp tới vẫn có thể thiếu do nhu cầu tăng hơn so với số lượng dự trù hiện tại.



GIA BẢO (tổng hợp)