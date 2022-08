Tốc độ tiêm mũi 2 Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi rất chậm và kết quả rất thấp

(GLO)- Theo thông tin của Bộ Y tế ngày 28-8, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.403.302 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ ca nhiễm/1 triệu dân Việt Nam đứng thứ 112/ 227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân 1 triệu người có 114.929 ca nhiễm).

Tăng tốc tiêm vắc xin phòng dịch cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ảnh: Như Nguyện

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.112 ca, chiếm 04% so với tổng số ca nhiễm; xếp thứ 24/227 quốc gia và vùng lãnh thổ; số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong của Việt Nam xếp thứ 6/ 49 ( thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ ( thứ 5 ASEAN). Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca.

Tính đến nay tổng số liều vắc xin đã được tiêm ở Việt Nam là 255.797.365 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 218.373.021 liều; số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 22.280.154 liều; số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là 15.144.190 liều.

Theo Bộ Y tế, sau gần 5 tháng triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, cả nước đã tiêm gần 15,2 triệu liều. Chỉ còn vài ngày nữa là hết thời hạn tiêm để đạt mục tiêu bao phủ đề ra nhưng nhiều địa phương có tỷ lệ tiêm rất chậm và thấp, có tỉnh tiêm mũi 1 mới đạt 19,7%.

Bộ Y tế đề nghị ngành y tế và chính quyền các địa phương bằng nhiều hình thức khẩn trương triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng, đặc biệt là nhóm có tỷ lệ tiêm đạt thấp-từ 5 đến dưới 12 tuổi.

THẤT SƠN (từ Cổng TTĐT Bộ Y tế, TTXVN online)