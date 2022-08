Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm

(GLO)- Từ ngày 22-8 đến 13-9, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm (ATTP).





Xử lý nghiêm hành vi vi phạm ATTP



Ngay trong những ngày đầu ra quân kiểm tra, đoàn liên ngành của tỉnh đã phát hiện nhiều cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo ATTP. Kiểm tra tại lò bánh mì Trọng Đạt (100 Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku), đoàn phát hiện cơ sở này sử dụng phụ gia thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng đã quá thời hạn sử dụng và phạt 15 triệu đồng. Ông Lê Trọng Đạt-chủ cơ sở-cam kết sẽ không để xảy ra lỗi tương tự và các yêu cầu khác của đoàn kiểm tra.



Kiểm tra tại cơ sở Chuối sấy Kim Liên (129 Bà Triệu, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính và phạt 4 triệu đồng với lỗi không có ủng hoặc giày dép sử dụng riêng trong khu vực sản xuất thực phẩm. Bà Y Thị Kim Liên-chủ cơ sở Chuối sấy Kim Liên-cho biết: Cơ sở sản xuất thủ công, nhỏ lẻ, đun nấu bằng củi nên tường nhà còn ám khói. Cơ sở cũng đã láng nền xi măng, ốp tường bằng gạch men... Một số nhân viên ý thức chưa cao. Những tồn tại này sẽ sớm khắc phục.

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra tại lò bánh mì Trọng Đạt (100 Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện



Cơ sở sản xuất sợi phở tươi (170 Phạm Ngọc Thạch, phường Đống Đa, TP. Pleiku) được đầu tư máy móc hiện đại, xây dựng nhà xưởng tách biệt. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, vẫn còn tình trạng nhân viên tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định. Với lỗi này, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm và phạt hành chính 2 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Lương-đại diện cơ sở sản xuất sợi phở tươi-cho hay: “Chúng tôi rất chú trọng khâu vệ sinh ATTP, cam kết không sử dụng phụ gia, hóa chất trong sản xuất. Với lỗi mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, cơ sở tiếp thu và khắc phục ngay để đảm bảo sản phẩm an toàn, chất lượng đưa đến người tiêu dùng”.



Ngoài 3 cơ sở nêu trên, ngày 26-8, qua kiểm tra đột xuất tại Công ty TNHH một thành viên PCT (cơ sở bánh Cường Phát, địa chỉ tại 80 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm và xử lý hành chính 4 triệu đồng với lỗi sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định.



Đảm bảo ATTP Tết Trung thu



Vào dịp Tết Trung thu, nhu cầu sử dụng thực phẩm của người tiêu dùng thường tăng cao, nhất là các mặt hàng bánh truyền thống. Bên cạnh những nơi đảm bảo ATTP thì vẫn còn nhiều cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh vì lợi nhuận đã vi phạm trong sản xuất kinh doanh. Vì vậy, việc tăng cường thanh-kiểm tra, đảm bảo ATTP là nhiệm vụ quan trọng nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm vi phạm, góp phần đảm bảo ATTP, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, kiên quyết không để thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm kém chất lượng, không an toàn lưu thông trên thị trường.



Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2022 tiếp tục kiểm tra đến hết ngày 13-9. Trong quá trình kiểm tra, đoàn phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực hiện nghiêm quy định về ATTP, xử lý nghiêm vi phạm và công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác, minh bạch.



Ông Nguyễn Văn Đang-Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh-thông tin: “Qua kiểm tra 9 cơ sở, đoàn đã lập biên bản vi phạm, xử lý hành chính 4 cơ sở với tổng số tiền 25 triệu đồng. Chúng tôi kiên quyết xử lý và có trách nhiệm phối hợp kiểm tra thường xuyên để tránh tình trạng sản phẩm không đảm bảo ATTP mà đưa ra thị trường trong dịp Tết Trung thu làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng”.



NHƯ NGUYỆN