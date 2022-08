Thủ tướng chủ trì hội nghị về công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân

(GLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa chủ trì Hội nghị "Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững".

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, y-bác sĩ, nhân viên y tế đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhiều cung bậc cảm xúc, tâm tư, tâm trạng rất khác nhau. Tất cả những cảm xúc đó được thấy trong các báo cáo, tham luận và phát biểu đầy tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tế, phù hợp hoàn cảnh hiện nay của các đồng chí tại Hội nghị. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn thấu hiểu, chia sẻ và tin tưởng vào nỗ lực, quyết tâm vượt khó, trách nhiệm và có những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của ngành Y.

Vinh dự, tự hào bởi ngành Y với nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, vất vả nhưng rất vẻ vang. Ngành Y là ngành có sứ mệnh đặc biệt-chăm lo sức khỏe cho Nhân dân; người thầy thuốc không chỉ phải giỏi về chuyên môn mà còn phải có tâm, có đức, bởi "thầy thuốc như mẹ hiền". Ngành nghề nào cũng cần có đạo đức nghề nghiệp, nhưng đạo đức nghề nghiệp càng đặc biệt quan trọng với ngành Y.

Nữ cán bộ, nhân viên Khoa Xét nghiệm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) luôn lạc quan trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Ảnh: Như Nguyện

Trong các cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, các thế hệ thầy thuốc cách mạng luôn tận tụy với nghề, vượt qua bao gian khổ, nhọc nhằn của những năm tháng đầy cam go, có mặt trên khắp các chiến trường để chăm sóc, cứu chữa thương binh, bệnh binh, đồng bào, đồng chí của mình; hàng ngàn cán bộ y tế đã anh dũng hy sinh.

Khi đất nước hòa bình, thống nhất, đội ngũ thầy thuốc lại có mặt trên mọi nẻo đường của Tổ quốc, âm thầm, lặng lẽ, tận tụy cống hiến sức lực, tuổi thanh xuân, hy sinh cả hạnh phúc riêng, thậm chí cả mạng sống của mình để bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và hạnh phúc cho mọi gia đình. Qua biết bao khó khăn, thử thách, ngành Y tế đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và đạt nhiều thành tựu, trong đó có những thành tựu y học mang tầm vóc quốc tế với nhiều tấm gương thầy thuốc tiêu biểu về y đức và tài năng như giáo sư Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, Đặng Văn Ngữ, bác sỹ Đặng Thùy Trâm…

Hơn 2 năm qua, chúng ta phải bước vào cuộc chiến chống dịch Covid-19-cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy cam go, vô vàn thách thức, chưa từng có tiền lệ. Một lần nữa, hàng trăm ngàn y-bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế không quản gian lao, ngày đêm bám trụ trên tuyến đầu, chiến đấu với dịch bệnh; những "chiến sĩ áo trắng" tạm gác việc nhà, việc mình, sẵn sàng đối diện với hiểm nguy, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Trong hơn 2 năm qua, chính những hy sinh, vất vả, nhọc nhằn của ngành Y tế đã góp phần quan trọng để chúng ta kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi cho KT-XH phục hồi và khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, tăng trưởng đang ở mức cao. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp tiếp tục phục hồi và phát triển. An sinh xã hội được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Ngành Y tế đạt được các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao

Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành Y tế. Sự cống hiến đó được minh chứng bằng những kết quả, đó là: Triển khai đồng bộ các biện pháp để kiểm soát dịch Covid-19 trên toàn quốc, nhất là thực hiện thành công chiến lược vắc xin (xây dựng Quỹ vắc xin, tiến hành ngoại giao vắc xin, phát động chiến dịch tiêm chủng vắc xin lớn nhất từ trước tới nay miễn phí cho toàn dân). Công tác hoàn thiện thể chế được chú trọng, đẩy mạnh, tham mưu Chính phủ ban hành và trình Quốc hội ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trong lĩnh vực y tế, các nghị quyết phục vụ công tác phòng chống dịch.

Chất lượng khám-chữa bệnh tiếp tục được duy trì. Đẩy mạnh triển khai nền tảng hỗ trợ tư vấn khám-chữa bệnh trực tuyến, từ xa, kết nối gần 30 bệnh viện tuyến trên với 1.500 cơ sở khám-chữa bệnh trên toàn quốc, kể cả vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền tiếp tục được củng cố và phát triển. Ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; triển khai dịch vụ công trực tuyến, kết nối, chia sẻ dữ liệu. Hoàn thành đồng bộ dữ liệu hơn 92 triệu mũi tiêm phòng Covid-19 với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bước đầu thí điểm triển khai một số ứng dụng của thẻ căn cước công dân phục vụ người dân khám chữa bệnh.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng là 19% (chỉ tiêu là 20,4%); tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe đạt 70%; tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ làm việc là 94%; số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt 10 bác sỹ (chỉ tiêu là 9,4/1 vạn); số giường bệnh trên 01 vạn dân đạt khoảng 30,5 giường bệnh (chỉ tiêu là 29,5/1 vạn).

Xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Đảm bảo khám-chữa bệnh thường quy; tập trung theo dõi, quản lý sức khỏe người dân, tăng cường khám chữa bệnh từ xa, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Có nhiều giải pháp theo dõi, ứng phó kịp thời với các dịch bệnh theo mùa (sốt xuất huyết, chân tay miệng), các dịch bệnh mới phát sinh (đậu mùa khỉ, viêm gan cấp tính ở trẻ em...). Tình hình ngộ độc thực phẩm giảm so với cùng kỳ năm 2021. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm tử vong bà mẹ, trẻ sơ sinh, nhất là vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo.

Cùng với đó, người dân, dư luận xã hội thông cảm, chia sẻ với ngành y tế, đội ngũ cán bộ y tế. Quan hệ giữa bệnh nhân, người nhà bệnh nhân với cán bộ y tế và cơ sở y tế theo hướng tích cực hơn, giảm các vụ việc nổi lên gây bức xúc dư luận. Những điều này thêm khẳng định bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta là luôn quan tâm, chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Những hạn chế, khuyết điểm, bất cập cần sớm tháo gỡ

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những hạn chế, bất cập, đó là: Hệ thống thể chế, chính sách trong lĩnh vực y tế còn bất cập, nhiều quy định chưa rõ ràng, rườm rà về thủ tục hành chính, chưa bao quát được hết các khía cạnh (như trong việc mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, đầu tư…).

Năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng còn hạn chế. Tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến cuối, tuyến Trung ương vẫn là vấn đề nhức nhối. Người dân vẫn chưa thật sự hài lòng với chất lượng và sự phục vụ của ngành Y, nhất là y tế công lập.

Công nghiệp dược, thiết bị y tế chưa đáp ứng yêu cầu, tính chủ động chưa cao, còn phụ thuộc vào nước ngoài. Nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Thu nhập, chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ y tế còn bất cập, đời sống một bộ phận cán bộ y tế còn nhiều khó khăn. Tình trạng thiếu thuốc điều trị, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế ở một số bệnh viện, địa phương chưa được xử lý dứt điểm. Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, tiêu cực, nhất là trong mua sắm trang-thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng- chống dịch, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi gây dư luận bức xúc trong xã hội. Giá dịch vụ y tế chậm điều chỉnh, chưa tính đủ chi phí thực tế.

Giải ngân đầu tư công trong lĩnh vực y tế còn chậm (tính đến 30-6-2022, vốn chi thường xuyên mới giải ngân được 32%, vốn đầu tư công trung hạn mới giải ngân được 2,5% kế hoạch vốn giao năm 2022).

Bên cạnh đó, ngành Y phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như: Dịch Covid-19-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra, có biểu hiện chủ quan, lơ là, thỏa mãn với kết quả đã đạt được. Sự xuất hiện, gia tăng của một số dịch bệnh (sốt xuất huyết, nguy cơ dịch đậu mùa khỉ…).

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế vừa đem lại những cơ hội thuận lợi cho phát triển ngành Y tế, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới về kiểm soát dịch bệnh và nhiều thách thức trong lĩnh vực sản xuất thuốc, cung cấp dịch vụ y tế ứng dụng công nghệ cao ở trong nước.

Ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội ngày càng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của Nhân dân; cơ cấu bệnh tật có nhiều thay đổi. Chênh lệch về thu nhập trong Nhân dân đang đặt ra những thách thức lớn đối với việc cung cấp dịch vụ y tế và bảo đảm công bằng trong khám-chữa bệnh. Quy mô dân số tăng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân ngày càng cao và đa dạng, tạo sức ép ngày càng lớn đối với việc cung cấp dịch vụ y tế; chi phí cho chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn, trong khi nguồn lực của đất nước vẫn còn hạn hẹp, đời sống một bộ phận Nhân dân còn khó khăn.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: Như Nguyện

Một số nhiệm vụ, giải pháp trong tâm thời gian tới

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bám sát tình hình dịch Covid-19; triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng-chống dịch Covid-19 và các nội dung về y tế trong chương trình phục hồi và phát triển theo chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; chủ động, sẵn sàng cho mọi tình huống, dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Nâng cao nhận thức về yêu cầu tiêm vắc xin, tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin an toàn, khoa học, hiệu quả. Tiếp tục triển khai hiệu quả 3 trụ cột chống dịch là xét nghiệm, cách ly, điều trị; thực hiện nghiêm 2K+vaccine, thuốc+điều trị+công nghệ+ý thức người dân+các biện pháp khác.

Tiếp tục quan tâm kiện toàn lãnh đạo Bộ và lãnh đạo y tế các cấp. Khuyến khích, bảo vệ và phát huy vai trò của những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh". Quan tâm động viên, nâng cao chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ y tế. Quan tâm phát triển hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng kết hợp ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ. Hoàn thành phương án thực hiện chủ trương tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; tiếp tục thực hiện lộ trình về tỷ lệ bao phủ BHYT gắn với giảm chi tiền túi của người dân (nhiều năm qua, chỉ số chi tiền túi (OOP) cho y tế ở nước ta vẫn còn cao, theo số liệu báo cáo là trên 40%). Đổi mới lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước.

Trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, nòng cốt là ngành Y tế nhưng đây cũng là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Đổi mới và nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông liên quan tới bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ Nhân dân. Tận dụng lợi thế của nước ta về dược liệu, tập trung nghiên cứu phát triển công nghiệp dược, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất thuốc, vắc xin trong nước. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo nhân lực, tham khảo các kinh nghiệm quản lý, nhất là chuyển đổi số, phát triển công nghiệp dược.