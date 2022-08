Kiến nghị miễn kê khai giá với vắc xin Covid-19

(GLO) -Văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ký ngày 23-8 trình Chính phủ mới đây nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, giai đoạn 2020-2022, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện 8 loại vắc xin (AstraZeneca, Sputnik V, Comirnaty của Pfizer/BioNTech, Sinopharm, Hayat-Vax, Abdala, Janssen, Moderna) cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch để nhập khẩu.

Quy định trong hồ sơ đề nghị nhập khẩu vắc xin có văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, Nghị định số 54/NĐ-CP của Chính phủ chưa có hướng dẫn để Bộ Y tế ban hành văn bản phê duyệt vắc xin.

Bên cạnh đó, vắc xin phòng Covid-19 do Chính phủ các nước viện trợ cho Việt Nam được WHO phê duyệt sử dụng trong tình huống cấp bách không đáp ứng tiêu chí và hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc viện trợ, viện trợ nhân đạo theo quy định của Chính phủ. Các lô vắc xin của Chính phủ các nước viện trợ, số lượng của một lô vắc xin thường rất ít, hạn dùng ngắn. Ngoài ra, do chính sách miễn trừ của nước sản xuất và do các yếu tố ngoại giao liên chính phủ khác, nhiều lô vắc xin khi sau khi nhập khẩu không có đủ các hồ sơ theo yêu cầu và không thể chờ đợi hoặc không thể yêu cầu phía bạn cung cấp bổ sung.

Đối với kê khai, kê khai lại giá vắc xin theo quy định hiện nay đối với thuốc nước ngoài (bao gồm cả vắc xin), cơ sở nhập khẩu thuốc phải thực hiện kê khai giá bán buôn dự kiến trước khi đưa lô thuốc đầu tiên lưu hành trên thị trường Việt Nam theo Điều 131 Nghị định 54/2017/NĐ-CP và khoản 70 điều 5 Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên do dịch diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng vắc xin cấp bách và rất lớn trong khi vắc xin sản xuất trong nước đang trong quá trình nghiên cứu phát triển ( Ngày 11/8, Bộ Y tế báo cáo Chính phủ tình hình sản xuất vắc xin Covid-19 trong nước với 5 ứng viên vắc xin đang được nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng) .

Trong bối cảnh đó, bằng chính sách ngoại giao phù hợp, Việt Nam đã tiếp cận và mua nguồn vắc xin cần thiết. Dù vậy các nhà cung cấp vắc xin đều yêu cầu Chính phủ ( bộ Y tế) ký kết hợp đồng/ thỏa thuận bảo mật thông tin, trong đó có bảo mật thông tin giá vắc xin. Cho nên, việc kê khai giá vắc xin của nhà nhập khẩu chưa thực hiện được, do điều khoản bảo mật thông tin.

Để đảm bảo tiến độ tiêm vắc xin cho người dân, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ miễn áp dụng kê khai giá đối với trường hợp mua vắc xin Covid-19 không vì lợi nhuận và do nhà sản xuất, cung ứng vắc xin yêu cầu thực hiện chính sách bảo mật thông tin về giá.

THẤT SƠN (tổng hợp từ VNN online, Hà Nội mới online, NLĐ online)