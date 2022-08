Đã có ca tử vong thứ 18 do sốt xuất huyết ở TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Ngày 17-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh cho biết, vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Như vậy, đã có 18 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố (tăng 15 ca so với năm 2021).

Điều trị cho trẻ bị sốt xuất huyết nặng. Ảnh nguồn TNO Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, toàn thành phố có 550 ca mắc mắc mới, nâng tổng số ca sốt xuất huyết lên 43.591 ca (tăng hơn 370% so với cùng kỳ năm 2021).

Hiện nay, số ca sốt xuất huyết đang điều trị tại bệnh viện là 1.777 ca. Trong đó có 1.111 ca là người lớn, 666 ca trẻ em, 20 ca phụ nữ mang thai. Cũng trong số này có 147 ca nặng, 17 ca đang thở máy và 4 ca đang được lọc máu.

Các quận, huyện có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất, gồm: quận Bình Tân (5.397 ca), huyện Bình Chánh (5.085 ca), TP. Thủ Đức (5.032 ca), Quận 12 (4.114 ca), huyện Hóc Môn (3.358 ca) và Củ Chi (3.208 ca).