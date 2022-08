Cà phê với sữa không béo tốt nhất cho sự trao đổi chất

(GLO)- Theo Lisa Young, tiến sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, tác giả của Finally Full, Finally Slim và là thành viên của Hội đồng chuyên gia y tế của trang web Eat This, Not That!, cà phê tốt nhất cho quá trình trao đổi chất của bạn là cà phê với sữa không béo.





Sự trao đổi chất của tất cả mọi người đều hoạt động không giống nhau. Một số người hoạt động chậm hơn những người khác, khiến bạn dễ tăng cân hơn. Mặc dù các chất chuyển hóa cũng thay đổi một cách tự nhiên khi bạn già đi, nhưng bạn vẫn có thể làm những việc để giữ cho nó hoạt động.



Nếu bạn là một người uống nhiều cà phê, bạn không cần phải từ bỏ nó để việc trao đổi chất hoạt động nhanh. Tuy nhiên, nếu bạn đã uống cà phê với nhiều thứ khác, bạn có thể phải thay đổi nó.





Cà phê tốt nhất cho quá trình trao đổi chất của bạn là cà phê với sữa không béo. Ảnh: Shutterstock



“Thực phẩm không làm tăng đáng kể sự trao đổi chất. Tuy nhiên, thứ tốt nhất thêm vào cà phê để giảm cân là sữa không béo. Nó chứa protein, giàu chất dinh dưỡng và giàu canxi. Nó cũng có hàm lượng calo khá thấp so với kem, vì vậy nó là lựa chọn tốt nhất"-bà Young khuyên.



Sữa không béo, còn được gọi là sữa tách béo, cung cấp cùng một lượng protein, vitamin và khoáng chất như sữa nguyên chất hoặc sữa ít béo, khác là nó không có chất béo.



Mức cho phép hàng ngày được đề xuất (RDA) của lượng protein là 0,8 gram protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể, trung bình là 46 gram một ngày đối với phụ nữ hoặc 56 gram đối với nam giới.



Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Sinh lý học-Nội tiết và Chuyển hóa Mỹ, việc tiêu thụ thực phẩm và đồ uống giàu protein có thể giúp giữ cho lượng trao đổi chất của bạn ở mức cao. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người tiêu thụ gấp đôi lượng protein so với RDA có sự cân bằng protein ròng lớn hơn. Chúng cũng có khả năng tổng hợp protein cơ nhiều hơn.



Điều này có nghĩa là những người ăn protein sẽ dễ dàng duy trì và xây dựng cơ bắp hơn.



Trên thực tế, điều này sẽ giữ cho lượng trao đổi chất của chúng ở mức cao.



Canxi cũng có thể ảnh hưởng đến sự trao đổi chất. Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nội tiết Lâm sàng và Chuyển hóa, chế độ ăn uống thiếu canxi có liên quan đến trọng lượng cơ thể cao hơn. Ngoài ra, tiêu thụ đủ canxi có thể tăng cường giảm cân.



Tiến sĩ Young đề nghị nên tránh xa sữa yến mạch và sữa thực vật. Bởi chúng không chứa protein hoặc có nhiều chất dinh dưỡng. Ngoài ra, hãy nhớ là không thêm đường vào.



