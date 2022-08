Ăn trái cây vào thời điểm nào là tốt nhất cho sức khỏe?

(GLO)- Chúng ta có thể ăn rau gần như mọi lúc nhưng trái cây nên lựa thời điểm để ăn bởi chúng có chứa đường.





Trái cây là thực phẩm tốt cho sức khỏe, bổ dưỡng và có thể giúp bạn giảm cân nên bạn có thể ăn bất cứ lúc nào trong ngày. Tuy nhiên, có một vài trường hợp thời điểm ăn trái cây của bạn có thể tạo ra sự khác biệt.



Ăn trái cây trước và sau khi tập thể thao



Nếu bạn tiêu thụ trái cây trước khi tập luyện, nó sẽ cung cấp cho cơ thể bạn nguồn năng lượng tức thì giúp bạn có thể tập những bài tập nặng. Sau khi tập thể thao, ăn trái cây sẽ giúp bổ sung lại năng lượng đã bị mất sau khi vận động và giúp bạn giảm bớt mệt mỏi.



Các loại trái cây giàu chất xơ và trái cây có chứa đường tự nhiên là tốt nhất là chuối, xoài, nho, cam quýt, trái cây, dứa, lựu và lê.



Những loại trái cây này ăn trước và sau khi tập luyện sẽ cung cấp cho cơ thể bạn các chất điện giải và năng lượng cần thiết.



Ăn trái cây buổi sáng



Ăn trái cây và uống một cốc nước là những gợi ý tốt nhất cho buổi sáng.



“Nên ăn trái cây vào buổi sáng sau khi uống một cốc nước, nếu bạn ăn trái cây khi bụng đói, nó sẽ đóng vai trò chính trong việc giải độc cơ thể, cung cấp cho bạn một lượng lớn năng lượng để giảm cân và các hoạt động khác. Tốt nhất, trái cây nên được ăn trước tiên vào buổi sáng, giữa bữa sáng và bữa trưa và buổi tối như đồ ăn nhẹ"-Tiến sĩ Zamurrud Patel-Chuyên gia dinh dưỡng Tư vấn, Bệnh viện Toàn cầu Mumbai gợi ý.

Ảnh nguồn internet





Vì trái cây chứa hàm lượng fructose cao, nên tốt nhất là ăn vào buổi sáng sau một giấc ngủ dài ban đêm. Trái cây dễ được tiêu hóa và chuyển hóa thành các dưỡng chất qua hệ thống tiêu hóa của cơ thể, vì vậy bạn nên ăn nó trước khi bạn nạp năng lượng như ăn trước bữa sáng hoặc trước bữa trưa.



Sau khi ăn trái cây, nên đợi khoảng 1-2 tiếng để dạ dày tiêu hóa trước khi ăn bữa chính. Điều này để tránh bị đầy hơi, chướng bụng.



Ăn trong hoặc trước bữa ăn nếu muốn giảm cân



Do chất xơ trong trái cây, ăn nó có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Điều này có thể khiến bạn ăn ít calo hơn và thậm chí có thể giúp bạn giảm cân.



Đặc biệt nếu bạn ăn trái cây trong hoặc ngay trước bữa ăn có thể làm tăng tác dụng này. Nó có thể khiến bạn ăn ít thức ăn khác có hàm lượng calo cao hơn trong bữa ăn.



Ăn trái cây trong bữa ăn tốt cho người mắc bệnh tiểu đường loại 2



Ăn trái cây với một loại thực phẩm khác có thể tạo ra sự khác biệt cho người bị bệnh tiểu đường. Kết hợp trái cây với thực phẩm hoặc bữa ăn khác có nhiều chất đạm, chất béo hoặc chất xơ có thể khiến đường từ trái cây đi vào ruột non chậm hơn.



Điều này có thể làm tăng lượng đường trong máu ít hơn so với chỉ ăn mỗi trái cây.



Người mắc tiểu đường thai kỳ nên ăn trái cây trong bữa ăn



Tiểu đường thai kỳ là khi phụ nữ phát triển bệnh tiểu đường trong thời kỳ mang thai. Đối với những phụ nữ này, sự thay đổi hormone khi mang thai gây ra tình trạng không dung nạp carb. Giống như đối với những người mắc bệnh tiểu đường loại 2, ăn trái cây trong bữa ăn có lẽ là một lựa chọn tốt.



Tuy nhiên, nếu bạn gặp khó khăn trong việc kiểm soát lượng đường trong máu, tránh ăn trái cây vào buổi sáng có thể hữu ích. Đây là lúc hormone thai kỳ cao nhất và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đây thường là lúc tình trạng không dung nạp carb trầm trọng nhất ở bệnh tiểu đường thai kỳ.



GIA BẢO (tổng hợp)