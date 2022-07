Nghiên cứu mới: Thức uống tốt nhất cho thận của bạn

Đối xử tốt với thận là điều quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn.





Thận không chỉ loại bỏ các chất cặn bã ra khỏi cơ thể, mà còn cân bằng chất lỏng trong cơ thể, giải phóng các hormone điều hòa huyết áp, kiểm soát việc sản xuất các tế bào hồng cầu và hơn thế nữa.



Đây là lý do tại sao chăm sóc cơ thể của bạn, bao gồm các cơ quan, là một điều cần thiết để có sức khỏe tối ưu.



Cà phê có thể làm giảm nguy cơ chấn thương thận cấp tính. Ảnh: Shutterstock



Quan sát xem bạn đưa vào cơ thể những thức ăn và đồ uống nào cuối cùng có thể ảnh hưởng đến thận của bạn theo cách này hay cách khác.



Một số loại thực phẩm và đồ uống có thể gây hại cho thận, trong khi những loại khác có thể giúp thận và giảm nguy cơ mắc các vấn đề liên quan.



Cà phê có thể làm giảm nguy cơ chấn thương thận cấp tính



Và theo một nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí Kidney International Reports, cà phê có thể làm giảm nguy cơ chấn thương thận cấp tính (AKI).



Nếu bạn bị chấn thương thận cấp tính, nó còn được gọi là suy thận cấp tính (ARF). Đó là một đợt suy thận đột ngột hoặc tổn thương thận xảy ra trong vòng vài giờ hoặc vài ngày.



AKI gây ra sự tích tụ các chất thải trong máu của bạn. Điều này làm cho thận của bạn khó giữ được sự cân bằng phù hợp của chất lỏng trong cơ thể.



Nếu không được điều trị, AKI cũng có thể ảnh hưởng đến các cơ quan khác, như não, tim và phổi của bạn.



Các nhà nghiên cứu John Hopkins Medicine đã thực hiện nghiên cứu trên với một nhóm khoảng 14.207 người trưởng thành từ 45 đến 64 tuổi. Trong 24 năm, những người tham gia đã thực hiện 7 bảng câu hỏi về tần suất thực phẩm.



Các bảng câu hỏi đánh giá họ đã uống bao nhiêu cà phê có chứa caffein (trong cốc 8 ounce - mỗi ounce là 28,42 ml - mỗi ngày).



Sau đó, các nhà nghiên cứu sẽ so sánh nó với AKI sự cố, được xác định bằng cách nhập viện. Họ sẽ làm như vậy với mã Phân loại bệnh có ý định liên quan đến AKI.



Kết quả nghiên cứu kết luận rằng những người uống bất kỳ lượng cà phê nào mỗi ngày có nguy cơ mắc AKI thấp hơn 15%, theo Eat This, Not That!



Trong nghiên cứu, một người uống 2-3 cốc cà phê mỗi ngày có mức giảm lớn nhất, với nguy cơ thấp hơn 22% -23%.



Các nhà nghiên cứu cũng xem xét các đặc điểm nhân khẩu học, tình trạng kinh tế xã hội, ảnh hưởng của lối sống và các yếu tố chế độ ăn uống.



Họ phát hiện nguy cơ mắc AKI thấp hơn 15% đối với những người tham gia uống bất kỳ lượng cà phê nào so với những người không uống.



Họ cũng điều chỉnh các bệnh và/hoặc rối loạn bổ sung có thể đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu.



Tuy nhiên, những người mắc các bệnh khác uống cà phê vẫn có nguy cơ phát triển AKI thấp hơn 11% so với những người không uống.



Các yếu tố khác bao gồm huyết áp, chỉ số khối cơ thể, bệnh tiểu đường, sử dụng thuốc hạ huyết áp và chức năng thận.



Các nhà nghiên cứu cho biết để xác định tất cả những lợi ích của cà phê đối với thận, đặc biệt là ở cấp độ tế bào, cần phải thực hiện nhiều nghiên cứu hơn nữa. Ảnh: SHUTTERSTOCK



Tiến sĩ Chirag Parikh cho biết: “Chúng tôi nghi ngờ rằng lý do tác động của cà phê đối với nguy cơ AKI có thể là do các hợp chất hoạt tính sinh học kết hợp với caffeine hoặc chỉ bản thân caffeine giúp cải thiện quá trình tưới máu và sử dụng oxy trong thận”.



"Chức năng thận tốt và khả năng chống chịu với AKI phụ thuộc vào việc cung cấp máu và oxy ổn định", tiến sĩ Parikh nói thêm.



Cần phải thực hiện nhiều nghiên cứu hơn nữa



Mặc dù kết quả có vẻ đầy hứa hẹn nhưng các nhà nghiên cứu cho biết để xác định tất cả những lợi ích của cà phê đối với thận, đặc biệt là ở cấp độ tế bào, cần phải thực hiện nhiều nghiên cứu hơn nữa, theo Eat This, Not That!

