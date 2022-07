Bụng to bất thường, đi khám phát hiện có khối u hơn 10 kg

Người phụ nữ, 62 tuổi, ở TP.HCM đến khám tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á trong tình trạng bụng to bất thường.





Bệnh nhân cho biết đã mãn kinh 10 năm, khoảng 6 tháng nay thấy bụng to dần nhưng không đau nên chủ quan không đi khám. Gần đây bệnh nhân cảm thấy bụng to hơn kèm căng tức nên đến một bệnh viện tại TP.HCM thăm khám. Bác sĩ phát hiện khối u vùng hạ vị, được chỉ định phẫu thuật. Sau đó, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện đa khoa Xuyên Á điều trị.



Ngày 17.7, bác sĩ CKII Huỳnh Thị Đào, Trưởng khoa Phụ Sản, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, sau khi tiếp nhận bệnh nhân được tầm soát nguy cơ ung thư kết hợp chẩn đoán hình ảnh cần thiết. Kết quả cận lâm sàng phát hiện khối u lớn vùng hạ vị kích thước 30x25x25 cm, nghi xuất phát từ buồng trứng trái, bên trong có 2-4 vách ngăn, không chồi, dịch trong u dạng dịch nhầy, tử cung và buồng trứng phải bình thường.





Bệnh nhân mang khối u to 10 kg khiến bụng to bất thường. Ảnh BSCC



Bệnh nhân được hội chẩn liên khoa Phụ sản, Ung bướu, Ngoại tổng quát, Ngoại tiết niệu, Gây mê hồi sức thống nhất chẩn đoán u hạ vị to nghi u buồng trứng.



Bác sĩ cho biết trường hợp này bệnh nhân lớn tuổi có khối u to nhưng nguy cơ ung thư thấp, vì vậy các bác sĩ chọn phương pháp phẫu thuật nội soi giúp hạn chế nguy cơ và hồi phục nhanh chóng so với mổ hở, đường mổ lớn.



Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ quyết định phẫu thuật bằng đường mổ nhỏ 2 cm, hút bớt dịch khối u tạo phẫu trường. Mặc dù nguy cơ ung thư thấp, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn, do đó quá trình mở bụng hút dịch và cắt khối u được thực hiện cẩn thận, không để dịch tràn ra ngoài ổ bụng.



Kế đến ê kíp tiến hành mổ nội soi với vết mổ nhỏ 0,5 cm, cắt trọn khối u cho bệnh nhân sau chưa đầy 2 giờ, lượng dịch hút ra gần 10 lít (bác sĩ ước tính khối u hơn 10 kg). Sau phẫu thuật, bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe, ăn uống và đi lại bình thường sau 24 giờ, xuất viện sau 5 ngày.



