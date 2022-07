Bang New York (Mỹ) ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh

(GLO)- Thống đốc bang New York của Mỹ-bà Kathy Hochul đã ban bố tình trạng khẩn cấp bang về dịch bệnh do sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ.





Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố sự bùng phát bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp quốc tế về y tế công cộng. Ảnh nguồn internet

Bà Hochul thông tin: “Tôi ban bố tình trạng khẩn cấp bang về dịch bệnh nhằm tăng cường các nỗ lực nhằm đối phó với sự bùng phát bệnh đậu mùa khỉ. Sắc lệnh này sẽ cho phép chúng ta phản ứng nhanh hơn, cho phép các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thêm những biện pháp bổ sung để giúp thêm nhiều người New York được tiêm vaccine”.



Đồng thơi Bà Hochul nhấn mạnh: “Chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo có nhiều vaccine hơn, mở rộng năng lực xét nghiệm và giáo dục người dân New York về biện pháp giữ an toàn”.



Hôm 23-7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố sự bùng phát bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp quốc tế về y tế công cộng. Hơn 22.000 ca mắc bệnh đã được ghi nhận trên toàn thế ở hơn 70 quốc gia. Tới nay, Mỹ đã ghi nhận khoảng 5.200 ca đậu mùa khỉ, trong đó 1.345 ca ghi nhận ở bang New York.



M.T (tổng hợp)