3 sai lầm cần tránh khi ăn hải sản để giảm cân

Giảm cân không hề dễ dàng như một số người vẫn khẳng định, phải mất nhiều giờ làm việc chăm chỉ, kiên trì và khao khát để đạt được mục tiêu mong muốn.





Bên cạnh việc tập thể dục thường xuyên, đổ mồ hôi trong phòng tập thể dục và thử các bài tập cường độ cao mới, thì việc ăn uống lành mạnh, sạch sẽ và một chế độ ăn uống cân bằng là rất quan trọng.



Trong khi hầu hết mọi người đánh đồng thực phẩm lành mạnh với những thực phẩm vô vị và không ngon miệng, thì có một loại thực phẩm không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn rất ngon đó là hải sản.



Ít calo và nhiều protein nạc, hầu hết các món hải sản như cá, sò, sò điệp… đều rất lành mạnh và rất tốt cho cân nặng.



1. Lợi ích giảm cân của việc ăn hải sản



Cá như chúng ta đã biết là một nguồn cung cấp protein nạc tuyệt vời, giúp thỏa mãn cảm giác thèm ăn của bạn và giúp bạn no lâu hơn.



Ngoài ra, các loại cá béo như cá hồi hoặc cá ngừ chứa axit béo omega-3 góp phần tạo cảm giác no và ngăn chặn cảm giác thèm ăn không lành mạnh.



Món cá. Ảnh: Shutterstock



Bằng cách chọn cá hoặc bất kỳ loại hải sản nào khác thay vì thịt nạc khác, bạn đang cắt giảm đáng kể lượng chất béo nạp vào cơ thể.



Nó rất ít calo (có lẽ là loại thực phẩm giàu protein thấp nhất) nên rất có lợi cho việc giảm cân.



Tuy nhiên, có một số sai lầm nhất định bạn có thể mắc phải khi nấu hoặc chọn hải sản để giảm cân.



Dưới đây là một số sai lầm bạn cần lưu ý để tránh!



Sai lầm 1: Bôi bơ quá mức



Bơ có thể nâng cao hương vị của bất kỳ món ăn nào, nhưng nếu bạn trở nên quá hào phóng trong việc rải nó lên thức ăn của mình, nó có thể gây thêm tai họa tăng cân cho bạn.



Nếu bạn đã chọn ăn cá, để lưu ý đến cân nặng của mình, đừng mắc sai lầm khi bôi quá nhiều bơ, mà khiến mục tiêu giảm cân của bạn có thể sẽ bị thất bại.



Thay vì chế biến hải sản của bạn trong những khối bơ, hãy sử dụng dầu ô liu nguyên chất và thêm các chất làm tăng hương vị như thảo mộc, gia vị hoặc cam quýt, Mayo Clinic khuyến nghị.



Sai lầm 2: Chiên cá



Thức ăn chiên có vị ngon nhất, phải không?



Nhưng nếu bạn là người đang muốn giảm một số cân và giữ thêm calo ở mức thấp, hãy tránh các món chiên, ngay cả khi đó là cá có hàm lượng calo thấp hoặc bất kỳ loại hải sản nào khác.



Sự giòn giòn có thể cảm thấy cuốn hút, nhưng nó sẽ chỉ gây hại cho các mục tiêu giảm cân của bạn.



Nếu bạn đang tìm kiếm các cách khác để chế biến hải sản của mình, bạn luôn có thể sử dụng cách nướng, om…



Sai lầm 3: Hiểu sai về cá béo





Cá hồi rất tốt cho những người đang cố gắng giảm cân. Ảnh: Shutterstock



Mặc dù các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá thu hoặc cá trích có chứa một số lượng calo và mọi người có thể nghĩ rằng tốt nhất nên tránh nó, nhưng các chuyên gia tin rằng chúng rất tốt cho những người đang cố gắng giảm cân, theo Eat This, Not That!



Hàm lượng axit béo omega-3 trong các loại cá béo giúp cải thiện cảm giác no và hạn chế cảm giác thèm ăn.



Hơn nữa, nó cũng có lợi cho tim và não của người ăn.

Theo KHUÊ NGUYỄN (TNO)