Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra Ngày hội Du lịch kết nối Tuy Hòa-Pleiku

(GLO)- Từ ngày 23 đến 25-6, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành kiểm tra các gian hàng ẩm thực phục vụ cho du khách tại chương trình Ngày hội Kết nối du lịch Tuy Hòa-Pleiku.





Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn phực phẩm TP. Pleiku kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Bá Bính

Ngày hội kết nối du lịch giữa Tuy Hòa-Pleiku có sự tham gia của hơn 50 gian hàng OCOP và ẩm thực. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở tuân thủ các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống.



Ngày hội là dịp để các địa phương giới thiệu đến người dân và du khách hàng trăm sản phẩm du lịch và nhiều đặc sản hấp dẫn của 2 thành phố Tuy Hòa và Pleiku. Trong những ngày tới, đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra về lĩnh vực an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách khi đến với TP. Pleiku và tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.



BÁ BÍNH