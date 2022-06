Người Huế đầu tiên hiến tạng cứu được 2 người bị suy thận giai đoạn cuối

Ngày 31.7.2001 là cột mốc đánh dấu cho hành trình 21 năm ghép tạng của Bệnh viện T.Ư Huế kể từ ca ghép thận đầu tiên của người mẹ hiến cho con trai, cả 2 mẹ con hiện vẫn sống và làm việc bình thường, sức khỏe ổn định.

Từ đó đến nay, Bệnh viện T.Ư Huế đã thực hiện hơn 1.200 ca ghép thận, nhưng nguồn tạng hiến vẫn từ người cho sống. GS-TS Phạm Như Hiệp cho biết: "Điều làm chúng tôi trăn trở là khi hàng ngày chứng kiến những số phận không may bị bệnh tật, tai nạn giao thông… không thể qua khỏi; là người thầy thuốc, với mong muốn trước khi về với cát bụi, một phần cơ thể họ có thể được tái sinh lần nữa trong những người không may bị suy tạng cần được ghép từ người hiến chết não. Thế nhưng điều làm chúng tôi đau buồn và day dứt mãi là đã thất bại trong vận động gia đình người hiến chết não, bởi quan niệm từ bao đời của người miền Trung. Mỗi lần, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia thông báo có ca chết não hiến tạng từ Hà Nội, TP.HCM… đưa quả tim về cho Huế, quá trình nhận điều phối tạng thực sự là một cuộc chiến cam go về thời gian, không gian và nhân lực của cả hệ thống y tế, công an, các hãng hàng không; trải qua những lần như vậy chúng tôi lại thêm đau đáu nỗi niềm tại sao miền Trung mình lại không làm được, chúng tôi vẫn kiên trì và không nản lòng"….