Gia Lai: Kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm đối với quán Bê thui Hương Sơn

(GLO)- Qua đơn phản ánh của người dân, lúc 16 giờ ngày 23-6, Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) của tỉnh Gia Lai do ông Nguyễn Văn Đang-Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Quán Bê thui Hương Sơn (địa chỉ 122 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) do ông Nguyễn Ngọc Hồng làm chủ cơ sở.





Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất Quán Bê thui Hương Sơn (122 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) chiều 23-6-2022. Ảnh: Như Nguyện

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang kinh doanh hoạt động bình thường. Qua kiểm tra, cơ sở có đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Kiểm tra thực tế, đoàn phát hiện cơ sở vi phạm hành chính với lỗi: Cống rảnh thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín, quy định tại Điểm b, khoản 6, điều 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP và Nghị định 117//2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở với lỗi vi phạm nêu trên để làm căn cứ xử lý vi phạm hành chính theo quy định.



Được biết, trước đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã nhận được đơn phản ánh của người dân về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở này. Tuy nhiên, qua kiểm tra đột xuất, ngoài lỗi vi phạm trên, đoàn chưa phát hiện thêm vi phạm nào theo nội dung phản ánh của người dân.



NHƯ NGUYỆN