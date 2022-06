Gia Lai: 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 39 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), nâng tổng số ca mắc SXH từ đầu năm đến nay lên 308 ca; trong đó, 1 trường hợp tử vong.





Nhân viên y tế xã Hải Yang (huyện Đak Đoa) tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng-chống bệnh SXH. Ảnh: Như Nguyện

Trong số 39 ca mắc SXH tuần qua có 12 ca dưới 15 tuổi, 27 ca trên 15 tuổi. Về ca tử vong do SXH là bệnh nhân nữ (SN 2002) ở thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa. Ngày 30-5, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện TP. Pleiku và được chẩn đoán là SXH Dengue nặng, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc. Do bệnh chuyển biến nặng, tiên lượng xấu nên ngày 1-6, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh. Sau 1 ngày điều trị tại đây, bệnh nhân tử vong, nguyên nhân là do sốc nhiễm trùng. Bệnh nhân đã được Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm huyết thanh định tuýp vi rút với kết quả dương tính với tuýp vi rút Dengue II.



Ngay sau phát hiện ca bệnh SXH tại xã Hải Yang, Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa phối hợp với Trạm Y tế xã Hải Yang điều tra nguồn bệnh và xác định bệnh nhân không đi đâu trong 1 tháng qua, đây là nguồn bệnh tại chỗ. Ngành chức năng đã tiến hành khoanh vùng, xử lý, khống chế ổ dịch, đến nay chưa ghi nhận thêm ca mắc mới. Bên cạnh đó, cán bộ y tế cũng đã tập trung tuyên truyền về phòng-chống bệnh SXH, vận động nhân dân tổ chức diệt lăng quăng/bọ gậy, đồng thời nhân viên y tế tiến hành phun hóa chất diệt muỗi tại khu vực có ca bệnh.

NHƯ NGUYỆN