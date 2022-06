Chuyên gia dinh dưỡng: 5 loại rau tốt nhất để giảm cholesterol

Cholesterol có thể là một vấn đề phức tạp.

Một mặt, cơ thể bạn cần cholesterol cho nhiều chức năng khác nhau. Mặt khác, quá nhiều cholesterol có thể nguy hiểm và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hoặc biến chứng liên quan đến tim.

Nhưng điều gì gây ra cholesterol cao, và có thể làm gì để giúp kiểm soát nó?

"Chúng tôi đang khám phá thêm về những gì tác động đến mức cholesterol của một người từ di truyền đến chế độ ăn uống đến thói quen lối sống và ngày càng rõ ràng hơn rằng di truyền đóng một vai trò lớn hơn trong cách cơ thể xử lý cholesterol và nguy cơ cholesterol cao của một người", chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký Trista Best, tại Balance One Supplements (Mỹ) cho biết.

"Tuy nhiên, có một số thói quen ăn kiêng có thể làm trầm trọng thêm hoặc dẫn đến cholesterol cao", chuyên gia dinh dưỡng Best nói thêm.

Dưới đây là 5 loại rau có thể giúp chúng ta giảm và quản lý mức cholesterol, theo Eat This, Not That!

1. Cải bó xôi

Cải bó xôi (còn gọi là rau bina) chứa đầy đủ các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn cần. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Cải bó xôi (còn gọi là rau bina, rau chân vịt) chứa đầy đủ các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn cần, đặc biệt là khi liên quan đến việc quản lý sức khỏe tim mạch của bạn.

“Chất xơ có thể làm giảm lượng cholesterol xấu lưu thông khắp cơ thể. Điều này là do chất xơ và cholesterol sẽ dính vào nhau, từ đó được đưa ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên và đồng thời làm giảm lượng cholesterol”, chuyên gia dinh dưỡng Best cho biết.

Theo chuyên gia Best, một số loại rau giàu chất xơ cần được đưa vào chế độ ăn uống của bạn để giảm cholesterol bao gồm rau bina, cà rốt và các loại rau xanh khác nhau như cải thìa và cải Thụy Sĩ, theo Eat This, Not That!

2. Cây măng tây

Măng tây là một loại rau khác chứa nhiều chất dinh dưỡng hữu ích, vì vậy hãy thử nướng một ít để ăn.

“Măng tây có chứa vitamin, khoáng chất, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác có thể giúp giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh. Giàu folate, măng tây cũng giúp giảm mức homocysteine trong cơ thể, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách cải thiện tuần hoàn", Janet Coleman, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký với The Consumer Mag, cho biết.

3. Bông cải xanh

Bông cải xanh là một loại rau tuyệt vời khác để giảm cholesterol vì nó có hàm lượng chất xơ và vitamin C. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Bông cải xanh rất linh hoạt, thơm ngon và chứa đầy các chất dinh dưỡng tốt cho tim mạch để giúp bạn kiểm soát lượng cholesterol.

Chuyên gia dinh dưỡng Coleman cho biết: “Bông cải xanh là một loại rau tuyệt vời khác để giảm cholesterol vì nó có hàm lượng chất xơ và vitamin C”.

4. Bắp cải Brussels

Cải Brussels chứa nhiều chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm giúp bảo vệ chống lại bệnh tim... Ảnh: SHUTTERSTOCK

Bắp cải Brussels không được nhiều người yêu thích nhưng với những ai là fan của loại rau này, hãy thử kết hợp nhiều hơn nữa để có một trái tim khỏe mạnh hơn nhé!

"Cải Brussels chứa nhiều chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm giúp bảo vệ chống lại bệnh tim. Chúng cũng là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, giúp duy trì các mạch máu khỏe mạnh và do đó làm giảm huyết áp”, chuyên gia dinh dưỡng Coleman nói thêm.

5. Atisô

Atisô không phổ biến như các loại rau khác như bông cải xanh hoặc rau bina, nhưng chúng chứa đầy vitamin và khoáng chất có thể giúp kiểm soát cholesterol.

“Atisô có nhiều chất xơ, magiê và các chất chống oxy hóa như vitamin C và beta-carotene. Chúng cũng chứa vitamin K, giúp ngăn ngừa hình thành cục máu đông bên trong động mạch. Atisô cũng có thể giúp giảm viêm khắp cơ thể”, chuyên gia dinh dưỡng Coleman nói, theo Eat This, Not That!