Chuyên gia: Đây là thực phẩm tốt nhất để giảm huyết áp

Huyết áp cao rất phổ biến ở nhiều người Mỹ, và nếu không được điều trị, rất tiếc, nó có thể dẫn đến nhiều biến chứng sức khỏe nghiêm trọng như đột quỵ hoặc bệnh tim.

Điều này là do huyết áp cao theo thời gian có thể gây ra quá nhiều lực lên thành động mạch.

Mặc dù có nhiều yếu tố góp phần làm cho huyết áp khỏe mạnh hoặc không tốt cho sức khỏe, nhưng chế độ ăn uống và lựa chọn thực phẩm hằng ngày của bạn đóng một vai trò quan trọng.



Bạn có thể nhận được 3 gram omega-3 trong một khẩu phần 4,5 ounce (127,5 gram) cá hồi (ảnh) hoặc nhiều loại cá béo khác. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Ví dụ, thực phẩm có axit béo omega-3 được biết đến là một trong những thực phẩm tốt nhất bạn có thể ăn để giúp giảm huyết áp và chăm sóc sức khỏe tim mạch tổng thể của bạn.

Và mặc dù nhiều nghiên cứu đã có thể xác nhận chất làm giảm huyết áp của omega-3, nhưng vẫn chưa có nhiều xác nhận về lượng omega-3 cần thiết hằng ngày để những chất này có hiệu lực, cho đến nay.

Một đánh giá gần đây được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy rằng 3 gram axit béo omega-3 mỗi ngày, dù được tiêu thụ thông qua thực phẩm hay thực phẩm bổ sung, trên thực tế có thể là con số kỳ diệu để giảm huyết áp của bạn, theo Eat This, Not That!

Tổng quan về omega-3 và huyết áp này rất rộng rãi, bao gồm hơn 71 nghiên cứu từ những năm 1987-2020, bao gồm 5.000 người tham gia ở độ tuổi từ 22-86 tuổi.

Tùy thuộc vào nghiên cứu cá nhân, một số người tham gia đã có sẵn các vấn đề về huyết áp hoặc cholesterol.



Sau khi quá trình xem xét hoàn tất, một số kết luận chính đã được rút ra có thể cung cấp rất nhiều hỗ trợ quan trọng trong việc giúp mọi người hạ và kiểm soát mức huyết áp của họ.

Theo Science Daily, một trong những kết luận chính được rút ra là những người trưởng thành tiêu thụ 2 hoặc 3 gram omega-3 mỗi ngày có mức huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương thấp hơn so với những người không tiêu thụ omega-3.

Đánh giá cũng cho thấy rằng 3 gram omega-3 mỗi ngày có thể giúp giảm đáng kể mức huyết áp ở những người bị tăng huyết áp hoặc huyết áp cao hiện tại.

Nếu bạn muốn kết hợp nhiều omega-3 hơn vào chế độ ăn uống của mình, có một số cách để làm như vậy.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ nói rằng bạn có thể nhận được 3 gram omega-3 trong một khẩu phần 4,5 ounce (127,5 gram) cá hồi hoặc nhiều loại cá béo khác. Nếu không thích ăn cá, bạn cũng có thể bổ sung vitamin omega-3, theo Eat This, Not That!