Cấp cứu ngay khi gặp các dấu hiệu đau đầu, chóng mặt, tay chân co giật...

Nam bệnh nhân N.V.V (63 tuổi, ngụ Đồng Nai) nhập viện cấp cứu với các dấu hiệu đau đầu, run và co giật chân tay.





Một tháng trước, bệnh nhân từng bị té ngã vì một cơn co giật nghiêm trọng. Bệnh nhân đến bệnh viện địa phương để thăm khám, chụp CT và nghi ngờ có khối u não nên được yêu cầu chuyển viện. Tại Bệnh viện Gia An 115, bệnh nhân được các bác sĩ khoa Cấp cứu thăm khám và giúp ổn định tình trạng sức khỏe.



Ngày 30.6, bác sĩ Phùng Đăng Khoa (Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Gia An 115), cho biết dựa trên kết quả chụp MRI, chẩn đoán, bệnh nhân mắc chứng phình động mạch não giữa “khổng lồ” kích thước gần 30mm và phình động mạch cảnh lớn dạng hình thoi dọa vỡ cần can thiệp.



Hình ảnh trước và sau can thiệp nội mạch điều trị phình động mạch não. Ảnh: BSCC



Trong y khoa, phình động mạch não được ví như “quả bom nổ chậm” bởi có nguy cơ vỡ bất kỳ lúc nào. Áp lực vỡ mạch máu mỗi ngày một tăng theo kích thước túi phình. Vì vậy bệnh nhân cần điều trị can thiệp nội mạch càng sớm càng tốt.



Sau khi hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa, bệnh nhân được BS.CKII Nguyễn Hữu Hậu, Trưởng khoa Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng, thực hiện điều trị can thiệp. Nhờ sự hỗ trợ của máy DSA, bác sĩ Hậu thực hiện cùng lúc hai kỹ thuật nút túi phình bằng phương pháp thả coils (dây xoắn kim loại) và đặt stent (giá đỡ nội mạch) để loại các phình mạch ra khỏi dòng chảy mạch máu não mà không cần phẫu thuật mở hộp sọ.



Sau gần 3 giờ đồng hồ tập trung cao độ, ê kíp phẫu thuật thông báo ca can thiệp đã thành công tốt đẹp. Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, nghỉ ngơi ổn định sức khỏe và được xuất viện sau 7 ngày điều trị.



Ê kíp thực hiện can thiệp nội mạch cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC



Theo bác sĩ Hậu, phình mạch máu là tình trạng bệnh lý cực kỳ nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong. Khi một đoạn mạch máu não bị phình to ra hoặc căng phồng lên, gây áp lực lên thành mạch bị suy yếu dẫn đến xuất huyết não. Can thiệp nội mạch nút phình mạch não kết hợp sử dụng máy DSA - chụp mạch máu số hóa xóa nền là phương pháp tiên tiến hiện nay. Bệnh nhân không cần phẫu thuật nên an toàn cho sức khỏe và đạt hiệu quả cao.



"Người lớn tuổi nên thăm khám định kỳ để kiểm tra sức khỏe mạch máu não. Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt, giảm thị lực, buồn nôn, tay chân co giật, hoặc ngất lịm, người bệnh cần được đưa đi cấp cứu ngay", bác sĩ khuyến cáo.

Theo Lê Cầm (TNO)