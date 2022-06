Bắt 2 giám đốc sản xuất, bán thực phẩm chức năng giả với số lượng cực lớn

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 giám đốc sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng với số lượng cực lớn, thu giữ 600 kg viên nang Collagen và nhiều tang vật liên quan.





Sáng 22.6, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Văn Sỹ (27 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ cao UEPHA (đặt tại xã Đại Lâm, H.Lạng Giang, Bắc Giang) và Ong Thị Vân (34 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu và đầu tư Nam Phong (đặt tại P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), để làm rõ tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.





PC03 Công an tỉnh Bắc Giang niêm phong tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, ngày 11.6, PC03 Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra, bắt quả tang công ty của Sỹ sản xuất hàng giả là thực phẩm chức năng Collagen, thu giữ 16 thùng chứa các viên nang Collagen với tổng trọng lượng khoảng 600 kg; 13 thùng chứa vỏ hộp giấy, hộp nhựa, tem nhãn Collagen; 3 máy khò và nhiều tang vật liên quan khác.



Mở rộng điều tra, PC03 Công an tỉnh Bắc Giang xác định Ong Thị Vân là người phân phối thực phẩm chức năng giả cho Sỹ. Vân khai nhận trước đó đặt 1.200 lọ thực phẩm chức năng Collagen của Sỹ và đã bán hết.



PC03 Công an tỉnh Bắc Giang đang mở rộng điều tra vụ án.



Theo Trần Cường (TNO)