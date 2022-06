5 giờ phẫu thuật nối mạch máu 'cứu' cổ chân đứt lìa cho bệnh nhân

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam vừa phẫu thuật nối mạch máu để "cứu" cổ chân đã bị máy cắt cỏ cắt đứt lìa của một bệnh nhân 43 tuổi.





Sáng 14.6, đại diện Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết đơn vị vừa phẫu thuật thành công vi phẫu nối các mạch máu, “cứu” bàn chân một bệnh nhân bị tai nạn lao động.



Sau nhiều ngày phẫu thuật, hiện bàn chân nay đã hồng ấm, mạch bắt rõ, bệnh nhân đã có thể cử động gấp duỗi các ngón chân.



Ê kíp Khoa Ngoại chấn thương tiến hành phẫu thuật nối mạch máu cho bệnh nhân 43 tuổi. Ảnh: C.X





Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 7.6, Khoa Ngoại chấn thương tiếp nhận bệnh nhân 43 tuổi ở xã Tam Sơn, H.Núi Thành (Quảng Nam) trong tình trạng mất máu cấp nặng với vết thương đứt lìa cổ chân trái.



Nhận thấy đây là ca bệnh nặng và khó, cần can thiệp kịp thời để giữ lại bàn chân cho bệnh nhân, các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu vi phẫu nối chi thể đứt rời.



Do kích thước của mạch máu rất bé, phẫu thuật khó khăn, ê kíp quyết định sử dụng bộ nối mạch vi phẫu để thực hiện giúp nối các mạch máu nhỏ một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.



Ca phẫu thuật kéo dài gần 5 giờ, gồm cố định xương, khâu nối mạch máu, thần kinh, gân cơ...



Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và đang được chăm sóc, theo dõi tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.



