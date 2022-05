Tầm soát ung thư: Phát hiện sớm, điều trị hiệu quả

(GLO)- Hiện nay, việc xét nghiệm dấu ấn ung thư đã được triển khai tại Trung tâm Xét nghiệm Y khoa Medilab Gia Lai (69 Hùng Vương, phường Diên Hồng, TP. Pleiku). Nhờ đó, người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ tốt nhất nhằm phát hiện sớm và kịp thời điều trị bệnh một cách hiệu quả.

Chị N.T.T. (tổ 3, phường Hội Thương, TP. Pleiku) chia sẻ: Năm 2017, qua tầm soát, tôi phát hiện mình bị ung thư vú. Nhờ phát hiện sớm nên tôi được điều trị khỏi bệnh. Tôi thường xuyên tái khám định kỳ để xem bệnh có tái phát trở lại không, qua đó kịp thời can thiệp, điều trị hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Thân (tổ 2, phường Ia Kring, TP. Pleiku) cho biết: Năm 2019, để thực hiện xét nghiệm dấu ấn ung thư, ông phải vào TP. Hồ Chí Minh. Khi ấy, chi phí đi lại, ăn ở và chi trả cho các dịch vụ xét nghiệm lên đến hơn 20 triệu đồng. “Hiện nay, tôi vẫn định kỳ vào TP. Hồ Chí Minh để thăm khám. Tuy nhiên, nếu Gia Lai có đơn vị nào thực hiện tầm soát ung thư thì quá thuận lợi cho người dân, đỡ phải đi lại xa xôi, tốn kém”-ông Thân nói.

Trung tâm Xét nghiệm Y khoa Medilab Gia Lai (địa chỉ 69 Hùng Vương, phường Diên Hồng, TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện

Từ tháng 3-2022, Trung tâm Xét nghiệm Y khoa Medilab Gia Lai triển khai xét nghiệm dấu ấn ung thư. Bác sĩ Nguyễn Thị Huyền-Phụ trách Trung tâm-cho hay: Ung thư là căn bệnh ác tính và hiện nay chưa có liệu pháp nào có thể điều trị triệt để. Tuy nhiên, việc phát hiện sớm ung thư sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị. Trên 80% bệnh ung thư có thể điều trị khỏi ở giai đoạn sớm. Trong đó, xét nghiệm dấu ấn ung thư là cách tốt nhất để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. “Từ tháng 3-2022 đến nay, Trung tâm đã thực hiện xét nghiệm dấu ấn ung thư cho 20 người. Trong số đó, có 1 trường hợp qua xét nghiệm đã phát hiện các chỉ số bất thường chỉ dấu ung thư. Người này sau đó vào TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thăm khám và phát hiện chính xác đã bị ung thư tiền liệt tuyến, hiện đang tiếp tục điều trị”-bác sĩ Huyền nói.

Theo bác sĩ Huyền, xét nghiệm dấu ấn ung thư là phương pháp y khoa hiện đại, được sử dụng phổ biến với mục đích phát hiện bệnh ung thư ở giai đoạn sớm, từ đó có phác đồ điều trị kịp thời. Trong thực tế, nhiều bệnh ung thư tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng. Do vậy, nếu không định kỳ tầm soát ung thư thì rất khó phát hiện bệnh. Nhiều trường hợp phát hiện ung thư giai đoạn muộn không chỉ gây khó khăn cho việc điều trị mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng. Việc định kỳ xét nghiệm dấu ấn ung thư, tốt nhất là 6 tháng/lần, nếu không có điều kiện thì 1 năm hoặc 2 năm thực hiện 1 lần là hết sức cần thiết. Đặc biệt, những trường hợp có yếu tố di truyền (trong gia đình nếu có thành viên mắc bệnh ung thư), những người lớn tuổi, người thường xuyên sử dụng chất kích thích... là những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn người bình thường cần thực hiện tầm soát ung thư sớm.

Nhân viên Trung tâm Xét nghiệm Y khoa Medilab Gia Lai khám sức khỏe ban đầu cho người dân trước khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm dấu ấn ung thư. Ảnh: Như Nguyện

Theo định nghĩa của Hiệp hội Ung thư Mỹ, dấu ấn ung thư còn được gọi là chất chỉ điểm ung thư (Tumor markers) do các tế bào ung thư hoặc cũng có thể do các tế bào khác trong cơ thể sản xuất ra. Các chất này được sản xuất nhằm đáp ứng với bệnh ung thư hoặc một số bệnh lành tính khác. “Đối với người bình thường, các dấu ấn ung thư vẫn được sản xuất nhưng với nồng độ rất thấp ở các mô bình thường. Trong trường hợp ung thư thật sự, các dấu ấn chỉ điểm ung thư được các tế bào sản xuất nhưng số lượng sẽ tăng gấp nhiều lần so với thông thường. Nhờ đó, thông qua xét nghiệm máu có thể phân biệt được u lành tính và u ác tính. Ngoài ra, dấu ấn chỉ điểm ung thư có thể được phát hiện thông qua xét nghiệm từ mẫu nước tiểu, phân, dịch của người bệnh. Việc định kỳ xét nghiệm dấu ấn ung thư sẽ giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường trên cơ thể, từ đó cảnh báo người bệnh tiếp tục thăm khám chẩn đoán cùng với thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu khác để phát hiện chính xác bệnh ung thư và điều trị sớm”-bác sĩ Huyền nói.

Để phục vụ cho việc xét nghiệm, tầm soát ung thư, Trung tâm Xét nghiệm Y khoa Medilab Gia Lai đã đầu tư cơ sở vật chất khang trang, trang-thiết bị hiện đại, đạt chuẩn. Ảnh: Như Nguyện

Để phục vụ cho việc xét nghiệm, tầm soát ung thư, Trung tâm Xét nghiệm Y khoa Medilab Gia Lai đã đầu tư cơ sở vật chất khang trang, trang-thiết bị hiện đại và đạt chuẩn giúp cho việc xét nghiệm đạt kết quả chuẩn xác. Cùng với đó, Trung tâm có đội ngũ bác sĩ, cử nhân xét nghiệm được đào tạo chính quy, sau đại học. Bác sĩ Huyền cho hay: Hiện nay, Trung tâm thực hiện xét nghiệm dấu ấn ung thư các bệnh: tuyến giáp, vú, cổ tử cung, dạ dày, đại tràng, tụy ống mật, buồng trứng và phổi. Nếu khách hàng thực hiện tầm soát hết tất cả các loại ung thư trên thì chi phí chỉ khoảng 11 triệu đồng. Còn tầm soát từng loại thì tùy theo dịch vụ mà có mức chi phí phù hợp. “Thay vì phải đi TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh, thành khác, người dân thực hiện xét nghiệm dấu ấn ung thư tại tỉnh sẽ thuận lợi hơn nhiều. Trong đó, khách hàng không phải tốn kém khoản chi phí đi lại, ăn ở”-bác sĩ Huyền thông tin.

Trung tâm Xét nghiệm Y khoa Medilab Gia Lai là phòng khám tư nhân đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện xét nghiệm dấu ấn ung thư, tạo thuận lợi cho người dân được thăm khám, xét nghiệm tại chỗ. Người dân có nhu cầu xét nghiệm đến trực tiếp Trung tâm Xét nghiệm Y khoa Medilab Gia Lai (địa chỉ 69 Hùng Vương, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) hoặc liên hệ số điện thoại (0269) 3722222 để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.