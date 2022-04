Chuyên gia dinh dưỡng: Đây là 4 loại rau củ tốt nhất để giảm mỡ bụng

Tất cả các loại rau đều tốt cho sức khỏe của bạn, nhưng một số loại có thể đặc biệt giúp giảm mỡ bụng.





Nếu bạn đang cố gắng đạt được mục tiêu giảm cân hoặc giảm mỡ bụng, có những loại rau cụ thể có thể giúp bạn!



Để tìm hiểu thêm về những loại rau cụ thể này và các chất dinh dưỡng mà chúng chứa có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm mỡ bụng, hai chuyên gia dinh dưỡng Courtney D'Angelo, tác giả tại Go Wellness, và Trista Best, từ Balance One Supplements, đã chia sẻ về 4 loại rau tốt nhất để giảm mỡ bụng, theo trang web về sức khỏe ở Mỹ Eat This, Not That!



1. Cải bó xôi



Thêm nhiều cải bó xôi vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn giảm mỡ bụng. Ảnh: Shutterstock



Cải bó xôi, còn gọi là rau bina, rau chân vịt. Màu xanh của loại rau này chứa đầy chất dinh dưỡng và tuyệt vời như một món salad, áp chảo hoặc cho vào ly sinh tố protein của bạn.



Theo cả hai chuyên gia dinh dưỡng, thêm nhiều cải bó xôi vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn giảm mỡ bụng.



Chuyên gia D'Angelo nói: “Các loại rau xanh không chỉ siêu dinh dưỡng mà còn giúp bạn giảm mỡ bụng. Cải bó xôi có nhiều chất xơ, giúp hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều hơn và hỗ trợ tốt cho quá trình tiêu hóa. Nó cũng chứa nhiều vitamin K, đôi khi có thể hỗ trợ giảm trọng lượng cơ thể, bao gồm cả chất béo nội tạng".



2. Ớt chuông đỏ



Ớt chuông đỏ là một loại rau đa năng với vị ngọt tự nhiên, rất thích hợp khi dùng trong món xào hoặc trên tô bánh burrito của bạn. Chúng cũng chứa đầy chất dinh dưỡng có thể giúp bạn đạt được mục tiêu cân nặng của mình.



Chuyên gia dinh dưỡng Best nói: “Ớt chuông là loại rau lý tưởng để thêm vào chế độ ăn kiêng giảm cân. Chúng chứa ít calo và nhiều chất dinh dưỡng, đồng thời giúp tạo cảm giác no sau bữa ăn. Sự kết hợp này có thể giúp ngăn ngừa việc ăn quá nhiều trong suốt thời gian còn lại trong ngày. Hàm lượng chất xơ và capsaicin của ớt chuông đỏ cũng mang lại lợi ích giảm cân".



3. Bông cải xanh





Bông cải xanh là một trong những loại rau giàu chất dinh dưỡng nhất mà bạn có thể tìm thấy. Ảnh: Shutterstock



Bông cải xanh là một trong những loại rau giàu chất dinh dưỡng nhất mà bạn có thể tìm thấy, đó là lý do tại sao cả hai chuyên gia dinh dưỡng trên đều coi loại rau xanh này như một loại thực phẩm giúp kiểm soát cân nặng của bạn.



Chuyên gia Best nói: “Loại rau họ cải này rất giàu chất chống oxy hóa giúp giảm viêm trong cơ thể. Hợp chất chính là sulforaphane, hoạt động bằng cách giảm cytokine và NF-kB trong cơ thể. Những chất này thúc đẩy quá trình viêm. Bằng cách giảm viêm, cơ thể có thể giải phóng trọng lượng tốt hơn và làm việc hiệu quả hơn".



Chuyên gia D'Angelo nói: “Bông cải xanh cũng chứa một số chất dinh dưỡng khác có thể thúc đẩy giảm mỡ bụng, bao gồm vitamin C, canxi và crom”.



“Cơ thể cần vitamin C để chuyển hóa chất béo thành năng lượng. Loại rau này cũng là một loại thực phẩm giàu carb, có nhiều lợi ích khi giảm cân như giúp bạn no lâu, cung cấp năng lượng, ngăn ngừa tăng cân, hỗ trợ tiêu hóa và thậm chí giúp giảm vòng eo của bạn", chuyên gia D'Angelo nói thêm.



4. Cà rốt





Các loại cà rốt. Ảnh: Shutterstock





Cuối cùng, cà rốt là một loại rau củ ngon chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn. Không chỉ vậy, ăn cà rốt sống cũng có thể giúp ích một cách đáng ngạc nhiên cho mục tiêu của bạn!



Chuyên gia Best nói: “Loại rau này có khả năng giúp giảm mỡ bụng bởi nó làm tăng sự trao đổi chất của cơ thể".



“Hiệu ứng sinh nhiệt của thực phẩm (TEF) là tỷ lệ calo mà một loại thực phẩm khiến cơ thể đốt cháy trong khi tiêu hóa. Bởi vì cà rốt có kết cấu cứng, chúng có TEF cao và do đó khiến cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn chỉ đơn giản bằng cách ăn chúng", chuyên gia Best giải thích, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (TNO)