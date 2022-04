Ấn Độ: 7 trẻ em tử vong do căn bệnh lạ, người dân hoảng loạn

Theo các quan chức y tế Ấn Độ, trường hợp trẻ em tử vong đầu tiên được báo cáo vào ngày 9/4, sau có thêm 6 trường hợp khác tử vong với các triệu chứng như co giật, buồn nôn, sốt và cơ thể cứng đờ.



Xuất hiện căn bệnh lạ giống sốt rét tại New York

Ảnh minh họa. (Nguồn: indiatoday.in)



Giới chức Ấn Độ ngày 15/4 cho biết trong 6 ngày qua có ít nhất 7 trẻ em tử vong do một căn bệnh lạ ở bang Rajasthan, miền Tây nước này.



Các ca tử vong đều ở huyện Sirohi, cách thành phố Jaipur, thủ phủ của bang Rajasthan khoảng 413 km về phía Tây Nam, gây hoảng loạn trong khu vực.



Nhà chức trách Ấn Độ đã phải gấp rút cử các nhóm nhân viên y tế tới huyện này để tìm hiểu nguyên nhân.



Theo các quan chức của Ấn Độ, trường hợp trẻ em tử vong đầu tiên được báo cáo vào ngày 9/4, sau có thêm 2 trường hợp khác tử vong vào ngày 10/4 và 4 trẻ tử vong trong thời gian từ ngày 11-13/4.



Giới chức cho biết những trẻ em trên tử vong sau khi có các triệu chứng như co giật, buồn nôn, sốt và cơ thể cứng đờ.



Hiện vẫn chưa thể xác định được những trẻ em này tử vong do ăn phải gì đó hay vì mắc một chứng bệnh do virus gây ra.



Hiện Bộ Y tế Ấn Độ đã tiến hành một cuộc khảo sát tại từng hộ gia đình trong khu vực nêu trên để xác định xem có thêm trẻ em nào có những triệu chứng tương tự như vậy hay không.



Theo Văn Khoa (TTXVN/Vietnam+)