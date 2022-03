Người dân đổ xô tiêm vắc xin phế cầu Prevenar 13

Vắc xin phế cầu Prevenar 13 được nghiên cứu và phát triển bởi Tập đoàn Pfizer (Mỹ). Đây là vắc xin phòng bệnh do phế cầu cộng hợp 13 tuýp, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra miễn dịch chủ động, phòng ngừa bệnh xâm lấn, viêm phổi, viêm tai giữa, viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn phế cầu khuẩn gây ra. Vắc xin Prevenar 13 được sử dụng cho trẻ từ 6 tuần tuổi trở lên và người lớn. Đặc biệt là với nhóm quá tuổi tiêm vắc xin phế cầu Synflorix, người lớn có nhu cầu tiêm phòng các bệnh do phế cầu khuẩn và những người có bệnh mãn tính hoặc bị suy giảm miễn dịch. Bên cạnh đó, còn có một loại vắc xin phế cầu khác là Synflorix của SGK (Bỉ) được chỉ định tiêm trẻ em từ 2 tháng tuổi đến 5 tuổi để ngăn ngừa các bệnh gây ra bởi phế cầu loại huyết thanh, như hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết và viêm tai giữa cấp tính.