Não lão hóa thêm 2 năm chỉ với 1 ly rượu hoặc bia mỗi ngày

Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Nature Communications mới đây cho biết uống bia rượu mỗi ngày có liên quan đến suy giảm trí nhớ, giảm kích thước não cũng như giảm khả năng ra quyết định và các chức năng khác của não.





Các nhà nghiên cứu đã phân tích ảnh chụp cộng hưởng từ của hơn 36.000 người trong UK Biobank - cơ sở dữ liệu y tế của chính phủ Anh. Nhóm nghiên cứu so sánh hình ảnh trên với ảnh của bộ não lão hóa điển hình và lượng rượu bia sử dụng mỗi tuần trong 1 năm trước đó của người tham gia.



Uống nhiều rượu bia có liên quan đến sự suy giảm khối lượng não rõ rệt, bất kể các yếu tố liên quan. Ảnh: shutterstock



Kết quả cho thấy uống nhiều rượu bia có liên quan đến sự suy giảm khối lượng não rõ rệt, bất kể các yếu tố liên quan. Cụ thể, những người 50 tuổi tăng từ mức nửa ly bia hoặc rượu mỗi ngày lên 1 ly đầy cho thấy sự co rút của não tương đương với sự lão hóa trong 2 năm. Những người uống nhiều hơn 1,5 ly/ngày giảm cả chất trắng và chất xám ở não tương đương với già đi 3,5 tuổi não.



Ngay cả sự gia tăng nhỏ nhất, từ không uống đến chỉ uống nửa ly, cũng có liên quan đến khối lượng não nhỏ hơn và sự lão hóa não nhiều hơn khoảng nửa năm. Uống 4 ly/ngày so với hoàn toàn không uống, quá trình lão hóa não già đi nhanh hơn 10 tuổi.



Giáo sư Henry Kranzler, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về nghiện của Đại học Pennsylvania (Mỹ), đồng tác giả nghiên cứu, nhấn mạnh: “Nghiên cứu này kết hợp với một nhóm nghiên cứu mở rộng cho thấy sự gia tăng tỷ lệ tử vong do tiêu thụ thức uống có cồn. Giảm uống rượu bia rõ ràng mang lại lợi ích cho sức khỏe”, theo USA Today.

Theo Tấn Ngọc (TNO)