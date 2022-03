Muốn ngủ ngon, phải bỏ ngay thực phẩm 'tối kỵ' này!

Kim Yawitz, một chuyên gia dinh dưỡng có trụ sở tại St. Louis, Missouri (Mỹ), cho biết: “Nếu bạn muốn ngủ ngon hơn, thực phẩm số 1 bạn nên từ bỏ (hoặc ít nhất là cắt giảm) là kẹo, theo Eat This, Not That!





Như chuyên gia Yawitz giải thích - và bạn có thể biết - kẹo có rất nhiều đường và về cơ bản không mang lại giá trị dinh dưỡng nào.



Chuyên gia Yawitz cho biết: “Ví dụ, gấu Gummy có 21 gram đường trong mỗi khẩu phần, chỉ với 3 gram protein, 0 gram chất béo và không có vitamin hoặc các chất dinh dưỡng có lợi khác”.



"Và ăn quá nhiều kẹo có thể gây ra các vấn đề về giấc ngủ ngắn hạn và dài hạn", chuyên gia Yawitz nói thêm.



Mối liên hệ giữa việc ăn kẹo và giấc ngủ



Kẹo không chỉ làm mất giấc ngủ vì nó có thể gây tăng đột biến và giảm lượng đường trong máu khiến bạn đói và ngủ không yên giấc.







Chuyên gia Yawitz cho biết: “Trong ngắn hạn, ăn vặt kẹo hoặc thức ăn có đường khác cũng có thể dẫn đến thay đổi hormone - như tăng insulin, cortisol và adrenaline - khiến bạn bồn chồn, lo lắng và đói”.



Yawitz cũng nhấn mạnh rằng cũng có một số bằng chứng cho thấy ăn nhiều kẹo nói chung có thể ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng giấc ngủ.



"Trong một nghiên cứu lớn cho thấy, tỷ lệ ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm cao hơn 32% ở thanh thiếu niên ăn kẹo và đồ ngọt khác 5 lần mỗi tuần và tỷ lệ chất lượng giấc ngủ kém cao hơn 30% ở những người ăn đồ ngọt thường xuyên", cô Yawitz nói.



"Một nghiên cứu lớn khác bao gồm cả những người trưởng thành cũng có những phát hiện tương tự - cụ thể là những phụ nữ ăn nhiều đồ ngọt (bao gồm cả kẹo) có nhiều khả năng mắc các chứng khó ngủ hơn", cô Yawitz cho biết thêm.



Kẹo không phải là thực phẩm duy nhất có thể làm gián đoạn giấc ngủ



Chuyên gia Yawitz cho biết, ngoài kẹo, cắt bỏ đồ chiên cũng có thể giúp bạn ngủ ngon hơn, vì các nghiên cứu đã liên kết chế độ ăn giàu chất béo với việc tăng nguy cơ rối loạn giấc ngủ.



“Hạn chế thức ăn có tính axit, thức ăn cay và đồ uống có ga có thể giúp bạn ngủ ngon hơn nếu bạn nằm trong số 20% người Mỹ trưởng thành mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD)”, chuyên gia Yawitz lưu ý.



Và đừng quên bỏ những thức uống này để có giấc ngủ ngon hơn



Đối với nhiều người, tránh đồ uống và thực phẩm có chứa caffein như sô cô la đen vào buổi chiều và buổi tối có thể thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn. Ảnh: shutterstock



Về mặt đồ uống, chuyên gia Yawitz cũng khuyên bạn nên tránh uống caffein và đồ uống có cồn trước khi đi ngủ.



Cô ấy nói: “Caffeine đã được chứng minh là làm giảm thời gian và chất lượng giấc ngủ, vì vậy tránh đồ uống và thực phẩm có chứa caffein như sô cô la đen vào buổi chiều và buổi tối có thể thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn. Chỉ một hoặc hai ly rượu cũng có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ tới 24%, theo một nghiên cứu".



Cần lưu ý: Đối với bia, rượu, rượu mạnh có độ cồn thấp hoặc không có cồn, hãy quét nhãn và thận trọng với hàm lượng đường trong những đồ uống này, chúng cũng có thể làm gián đoạn giấc ngủ.



Chuyên gia Yawitz nhấn mạnh rằng phần lớn điều này phụ thuộc vào từng cá nhân.



Cô nói: “Ví dụ, nhiều nghiên cứu cho thấy rằng caffeine không tốt cho giấc ngủ, nhưng tôi có thể uống cà phê lúc 9 giờ tối mà vẫn ngủ ngon”.



"Một cách tuyệt vời để biết liệu một loại thực phẩm cụ thể có ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn hay không là ghi nhật ký về thực phẩm và triệu chứng. Việc theo dõi giấc ngủ của bạn cùng với các loại thực phẩm của bạn có thể giúp bạn xác định bất kỳ loại thực phẩm hoặc chế độ ăn uống nào khiến bạn thức đêm", chuyên gia Yawitz khuyên, theo Eat This, Not That!

Theo KHUÊ NGUYỄN (TNO)