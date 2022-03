Hàu được coi là 'Viagra' tự nhiên rất tốt nhưng có những 'đại kỵ' phải đặc biệt lưu ý

Hàu là món ăn giàu chất dinh dưỡng, rất tốt cho cơ thể. Đối với nhiều quý ông, hàu còn được coi như 'Viagra' từ biển cả để tăng cường sinh lực 'chốn phòng the'. Tuy nhiên có những 'đại kỵ' khi ăn hàu mà không phải ai cũng biết.



Có nên ăn hàu sống?



Lợi ích khi ăn hàu



Tăng cường “bản lĩnh” đàn ông



Hàu có khả năng giúp tăng khoái cảm, tăng khả năng tình dục nhưng chủ yếu là ở nam giới. Vì hàm lượng kẽm cao đến bất ngờ nên thịt hàu được ví von là “người gác cửa hạnh phúc” cho mọi gia đình. Chính vì thế, hàu giúp đàn ông lấy lại phong độ và tự tin trước một nửa của mình.



Tăng cường sức khỏe tim mạch



Hàu ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tim mạch. Chúng giảm mảng bám tích tụ trong lòng động mạch bằng cách ức chế nó liên kết với các thành động mạch và mạch máu. Hơn nữa, hàm lượng cao magiê và kali trong hàu giúp giảm huyết áp và thư giãn các mạch máu.



Vitamin E làm tăng tính linh hoạt và sức mạnh của màng tế bào. Một phần ăn hàu có chứa 16-18% nhu cầu của vitamin C hàng ngày. Vitamin C giúp chống lại bệnh tim mạch bằng cách kích hoạt các coenzyme mà cơ thể cần để tạo ra norepinephrine.



Chúng cũng có nhiều chất axit béo omega-3, kali, magiê và được biết đến để làm giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ và cũng có hiệu quả trong việc làm giảm huyết áp.



Tốt cho mắt



Hàu đứng đầu danh sách các nguồn tự nhiên của kẽm, khoáng chất và đảm bảo sắc tố của mắt được sản xuất đầy đủ trong võng mạc. Cải thiện chức năng não Hàu là một nguồn phong phú của B12, axit béo omega-3, kẽm và sắt, có lợi cho chức năng của não.



Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lượng sắt trong não thấp sẽ làm giảm khả năng tập trung của một người, trong khi thiếu kẽm có thể ảnh hưởng đến trí nhớ.



Cải thiện tâm trạng



Cũng nhờ hàm lượng kẽm cao, hàu cũng là loại thực phẩm giúp ổn định tâm trạng. Kẽm được coi là một khoáng chất cần thiết. Nó không có sẵn trong cơ thể và phải hấp thụ thông qua chế độ ăn uống.



Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ American Journal of Clinical Nutrition cho thấy việc tăng nồng độ kẽm trong máu ở trẻ em có liên quan với giảm lo âu và giảm trầm cảm.



Tốt cho da



Các khoáng chất kẽm đóng một vai trò lớn trong tái tạo làn da bằng cách giúp tạo ra và thúc đẩy collagen. Collagen là rất quan trọng đối với hỗ trợ cấu trúc da và làm giảm chảy xệ. Nó cũng giúp duy trì móng tay khỏe mạnh hơn và giữ cho da đầu và tóc khỏe mạnh.



Tốt cho xương



Sự hiện diện của selen, đồng, sắt, kẽm, phốt pho và canxi được tìm thấy ở những động vật thân mềm như hàu sẽ giúp cho xương chắc và khỏe mạnh hơn.









Những sai lầm cần tránh khi ăn hàu



Ăn quá nhiều



Mặc dù hàu là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nhưng bạn không nên ăn quá nhiều cùng lúc để tránh tình trạng thừa kẽm. Ngoài ra, hàu cũng chứa lượng cholesterol khá cao. 170gram thịt hàu có thể chứa tới 85mg cholesterol. Do đó, dù thích món hàu đến mấy bạn cũng chỉ nên ăn một lượng vừa phải.



Ăn nhiều mù tạt khi ăn hàu



Thông thường, món hàu sẽ được ăn kèm với mù tạt để giảm độ tanh và tăng thêm độ thơm ngon. Tuy nhiên, mù tạt có thể gây kích thích niêm mạc mũi, họng nếu ăn quá quá nhiều. Loại gia vị này cũng có khả năng kích thích dạ dày đối với những người có hệ tiêu hóa kém, bị đau dạ dày hoặc viêm ruột.



Ăn hàu sống



Nhiều người thích ăn món hàu sống vì chúng có hương vị béo ngậy và ngon ngọt tự nhiên. Tuy nhiên, hàu là sinh vật có chứa rất nhiều mầm bệnh. Chúng sinh trưởng ở các ghềnh đá ven bờ biển hoặc cửa sông, sống bám vào các giá thể (như rạn đá, móng cầu) và ăn các sinh vật phù du, sinh vật trong bùn, cát, nước biển... nên khó tránh khỏi việc bị nhiễm vi sinh vật có hại.



Do đó, ăn hàu sống cũng làm tăng nguy cơ bị nhiễm khuẩn. Norovirus là một trong những loại vi sinh vật có hại thường được tìm thấy ở hàu. Chúng có thể gây ra viêm ruột, viêm dạ dày. Ngoài ra, khuẩn Vibrio có trong hàu cũng là nguyên nhân gây ra bệnh tả với triệu chứng sốt cao, sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng máu...



Vì vậy, bạn nên hạn chế ăn hàu sống/tái. Tốt nhất nên nấu chín đến khi hàu mở vỏ.



Dùng hải sản chung với bia rượu



Theo các chuyên gia dinh dưỡng khi bạn ăn hải sản mà uống rượu bia sẽ sản sinh ra acid uric – nếu như cơ thể dư thừa gây ra bệnh gout gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dùng.



Ăn cùng với trái cây nhiều vitamin C



Khi bạn dùng hàu cũng không nên ăn trái cây có nhiều vitamin c như: cam, quýt, bưởi, ớt chuông... sẽ dễ tạo ra chất độc tương tự như asen gây ngộ độc cho bạn và dễ gây các bệnh như: sỏi thận, khó tiêu, buồn nôn, nôn.









Những người không nên ăn hàu



Người bị dị ứng hải sản



Nếu bạn bị dị ứng hải sản thì tốt nhất là nên tránh xa hàu. Bạn cũng cần lưu ý không nên dùng quá nhiều hàu cùng lúc để tránh thừa kẽm. Hàu cũng chứa lượng cholesterol đáng kể. Một khẩu phần 170g thịt hàu chứa 85mg cholesterol.



Nhiều người thích ăn hàu sống với mù tạt. Nhưng nếu "bụng yếu", bạn nên ăn hàu nướng hoặc các món hàu được làm chín nói chung để tránh gặp trục trặc với hệ tiêu hóa.



Người bụng yếu, lạnh bụng



Hàu có vị tanh, tính mát nên có thể gây lạnh bụng, tiêu chảy với những người có tì vị yếu, tiêu hóa kém hoặc đang bị tiêu chảy. Những người bụng dạ yếu không nên ăn hàu sống mà nên ăn các món hàu nước hoặc được làm chín. Trong hàu có vị tanh, tính hàn cao, nên nếu bạn ăn nhiều có thể gây lạnh bụng, tiêu chảy. Đặc biệt, với những người có tỳ vị yếu, khó tiêu hóa hay đang bị tiêu chảy thì không nên ăn. Nếu bạn ăn hàu sẽ làm cho bệnh tình thêm nghiêm trọng mất nước gây hại sức khỏe, thậm chí đột quỵ tử vong.

Theo Thanh Huyền (Tổng hợp/TPO)