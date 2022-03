Gia Lai: Tăng cường các hoạt động phòng-chống lao

(GLO)- Hướng tới Ngày Thế giới phòng-chống lao (24-3), tỉnh Gia Lai sẽ tăng cường các hoạt động truyền thông phòng-chống lao trên toàn tỉnh.

Năm nay, thế giới có chủ đề “Invest to end TB. Save lives”; trong đó, chủ đề của Việt Nam là “Giảm thiểu tác động của Covid-19-Tập trung nguồn lực-Tăng cường phát hiện bệnh lao”.

Tại Gia Lai, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp nên các hoạt động truyền thông nhân ngày Thế giới phòng-chống lao tập trung vào truyền thông trên báo, Đài Phát thanh-Truyền hình, Đài truyền thanh xã… Qua đó, các cơ quan thường xuyên phát thông điệp bệnh lao và cách phòng-chống, treo pano, băng rôn tuyên truyền trên đường phố, nơi tập trung đông dân cư, khuyến khích cơ sở tăng cường truyền thông nhóm, Zalo nhóm nhằm truyền tải thông tin cho bạn bè, người thân về cách phòng-chống bệnh lao…, qua đó góp phần thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và Nhân dân nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia phòng-chống lao Việt Nam và mục tiêu cơ bản chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 theo Nghị quyết số 20-NQ/TW được Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thông qua.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không triển khai khám phát hiện chủ động nên Gia Lai chỉ phát hiện 500 bệnh nhân lao các thể, đạt 66,1% so với kế hoạch đề ra. Ảnh: Như Nguyện

Theo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, bình quân mỗi năm, Gia Lai phát hiện khoảng 670 bệnh nhân lao các thể, trong đó có trên 400 bệnh nhân lao phổi; tỷ lệ phát hiện bệnh lao các thể trung bình là 44/100.000 dân. Nhiều năm qua, tỉnh Gia Lai chỉ phát hiện bệnh lao các thể khoảng từ 44-50/100.000 dân. Xu hướng phát hiện bệnh nhân lao có chiều hướng giảm nhưng tình trạng nguồn lây trong cộng đồng còn nhiều, bệnh nhân lao kháng thuốc vẫn còn là vấn đề khó khăn trong công tác phòng-chống lao tại tỉnh Gia Lai.

Đặc biệt, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc triển khai các hoạt động phòng-chống lao còn nhiều hạn chế, không triển khai khám phát hiện chủ động và bệnh nhân ngại đi khám bệnh do tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên trong năm 2021, toàn tỉnh chỉ phát hiện 500 bệnh nhân lao các thể, đạt 66,1% so với kế hoạch đề ra.