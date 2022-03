Gia Lai: Hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030

(GLO)- Sáng 18-3, tại TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo phòng-chống lao cấp tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị đồng thuận triển khai các hoạt động phòng-chống lao Gia Lai năm 2022 và những năm tiếp theo.

Hội nghị có sự tài trợ của Quỹ toàn cầu; Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI); Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe (CEHS); Tổ chức Freundeskreis fur Internationale Tuberkulosehilife e.V (FIT).

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Y tế, các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo UBND, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hội nghị với mục tiêu nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền trong việc triển khai các hoạt động về phòng-chống bệnh lao, hướng tới mục tiêu thanh toán bệnh lao vào năm 2030, đồng thời tăng cường công tác truyền thông phòng-chống bệnh lao nhân Ngày Thế giới phòng-chống lao (24-3).

Quang cảnh Hội nghị đồng thuận triển khai các hoạt động phòng-chống lao trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022 và những năm tiếp theo sáng 18-3. Ảnh: Như Nguyện

Theo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, bình quân mỗi năm, Gia Lai phát hiện khoảng 670 bệnh nhân lao các thể, trong đó có trên 400 bệnh nhân lao phổi; tỷ lệ phát hiện bệnh lao các thể trung bình là 44/100.000 dân. Trong nhiều năm qua, tỉnh Gia Lai chỉ phát hiện bệnh lao các thể khoảng từ 45-50/100.000 dân. Xu hướng phát hiện bệnh nhân lao có chiều hướng giảm. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ước tính số liệu của chương trình chống lao mới phát hiện khoảng 60%. Do vậy, 40% còn lại chưa phát hiện được, chứng tỏ tình trạng nguồn lây trong cộng đồng còn nhiều, bệnh nhân lao kháng thuốc vẫn còn là vấn đề khó khăn trong công tác phòng-chống lao. Đặc biệt, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc triển khai các hoạt động phòng-chống lao còn nhiều hạn chế, không triển khai khám phát hiện chủ động và bệnh nhân ngại đi khám bệnh do tình hình dịch phức tạp nên toàn tỉnh chỉ phát hiện 500 bệnh nhân lao các thể, bằng 66,1% so với kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị, đại diện Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện và Kông Chro đã trình bày tham luận, các đại biểu tham dự hội nghị có nhiều ý kiến thảo luận xung quanh việc triển khai các hoạt động phòng-chống lao nhằm đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế cho biết: Chương trình chống lao Gia Lai những năm qua đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của ngành Y tế và tham gia vào công tác xóa đói giảm nghèo tại các địa phương. Cụ thể là phát hiện sớm các trường hợp mắc lao trong cộng đồng, thu dung, quản lý và điều trị có hiệu quả nên đã hạn chế sự lây lan mầm bệnh trong cộng đồng; điều trị lành bệnh, người bệnh hồi phục sức khỏe và có thể tham gia lao động tạo thu nhập cho bản thân, gia đình và tham gia đóng góp cho xã hội; hạ thấp tỷ lệ tử vong do lao; góp phần tăng tuổi thọ bình quân của tỉnh.

Thay mặt thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội góp phần thực hiện xã hội hóa công tác y tế trên địa bàn để chương trình chống lao sớm đạt mục tiêu của WHO đề ra: Chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.