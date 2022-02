Gia Lai: Khám, cấp cứu 2.135 bệnh nhân trong 5 ngày nghỉ Tết

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, từ ngày 30-1 đến sáng 3-2 (tức từ ngày 28 tháng Chạp đến sáng mùng 3 Tết), tổng số bệnh nhân đến khám-chữa bệnh trên toàn tỉnh là 2.135 người; trong đó, có 1.242 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú, thực hiện 67 ca phẫu thuật cấp cứu; có 8 trường hợp tử vong (6 ca nội viện và 2 ca ngoại viện).

So với năm 2021, các chỉ số đều giảm. Tuy nhiên, do có 10 bệnh viện, Trung tâm Y tế chuyển đổi công năng thành Bệnh viện điều trị Covid-19 nên hạn chế trong việc thu dung, điều trị bệnh nhân tại các địa phương này.

Nhân viên y tế Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) chăm sóc bệnh nhân nhập viện cấp cứu. Ảnh: Như Nguyện

Trong số các ca nhập viện khám-chữa bệnh, cấp cứu, nhiều nhất là do tại nạn giao thông với 371 trường hợp (giảm 98 trường hợp so với năm 2021). Số bệnh nhân tử vong tại viện do tại nạn giao thông là 1 trường hợp. Ngoài ra, có 54 trường hợp khám, cấp cứu do đánh nhau; 11 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ; 24 trường hợp do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa. Riêng ngày 31-1, tại huyện Đức Cơ ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm với 5 người phải nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ để theo dõi và điều trị. Nguyên nhân ban đầu được xác định là ngộ độc do rượu ngâm củ cây thương lục.

Đối với công tác phòng-chống Covid-19, từ ngày 29-1 đến ngày 2-2, tỉnh Gia Lai ghi nhận 386 trường hợp dương tính. Hiện số bệnh nhân đang điều trị tại tầng 1 là 551 người. Bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng lâm sàng thể trung bình tại các cơ sở điều trị Covid-19 là 20 người và tầng 3 (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) hiện có 17 bệnh nhân (trong đó, có 5 trường hợp thở oxy qua Marsk, gọng kính và 1 trường hợp thở oxy xâm lấn).