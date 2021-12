Biến thể Omicron khiến nhiều nước tính tiêm vắc xin mũi 4

WHO khuyến cáo về tiêm vắc xin mũi nhắc lại Ngày 9.12, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo nên tiêm mũi nhắc cho các đối tượng suy giảm miễn dịch hoặc tiêm phòng vắc xin bất hoạt. Theo Reuters, quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp của Tổ chuyên gia cố vấn chiến lược (SAGE) của WHO. “Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi tiếp tục ủng hộ nhu cầu được phân phối bình đẳng vắc xin phòng Covid-19 và tiêm mũi 3 cho những đối tượng có vấn đề về sức khỏe hoặc đã tiêm vắc xin bất hoạt”, theo ông Alejandro Cravioto, Chủ tịch SAGE. Trong lúc đưa ra khuyến cáo mới nhất về mũi tiêm nhắc, WHO nhắc lại việc kêu gọi các nước giàu ngừng ngay việc tích trữ vắc xin, thay vào đó ưu tiên cho những quốc gia ít tiếp cận được nguồn vắc xin.