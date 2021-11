Nha khoa Vạn Mỹ: Địa chỉ tin cậy của mọi người

.

Nói về định hướng thời gian tới, bác sĩ Lam cho biết: Để thực sự là địa chỉ tin cậy đối với khách hàng, điều quan trọng nhất vẫn phải làm tốt chuyên môn, phải có năng lực thực sự cùng với sự hỗ trợ đắc lực của thiết bị công nghệ hiện đại. Do vậy, Nha khoa Vạn Mỹ sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ y-bác sĩ và nỗ lực hơn nữa trong cập nhật các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để tạo ra các dịch vụ tốt nhất. Gắn với công tác phòng-chống dịch bệnh, chúng tôi tiếp tục khuyến khích khách hàng khám và điều trị theo lịch hẹn thông qua số điện thoạihoặc“Nha khoa Vạn Mỹ sẽ tiếp tục khám, tư vấn miễn phí để tạo điều kiện cho tất cả mọi người được biết về sức khỏe răng miệng của mình. Do đó, tất cả mọi người nên khám định kỳ nhằm sớm phát hiện được các bệnh lý về răng miệng để được tư vấn, điều trị kịp thời. Riêng đối với trẻ em, ngoài khám định kỳ cũng nên can thiệp chỉnh nha sớm với chi phí rẻ hơn so với can thiệp khi đã lớn tuổi. Qua đó, các cháu sẽ tự tin hơn về một hàm răng chắc, đẹp ngay từ khi còn nhỏ”-bác sĩ Lam khuyến cáo.