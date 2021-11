Khoa học xác nhận đây là phương pháp giảm cân tốt nhất

Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ đã chỉ ra chính xác phương pháp tốt nhất để giảm cân theo khoa học.

Theo nghiên cứu này, bạn có thể giảm cân bằng cách hạn chế carbohydrate chế biến sẵn và tập trung vào các lựa chọn có chứa các chất dinh dưỡng như chất xơ, protein và chất béo lành mạnh. Nói cách khác, bạn không cần phải ăn ít thức ăn hơn mà bạn chỉ cần ăn thức ăn có chất lượng cao hơn, theo Eat This, Not That!

Chất lượng so với số lượng

Khi mọi người đang cố gắng giảm cân, theo trực giác, họ cố gắng và ăn ít calo hơn số calo họ đốt cháy.

Giảm lượng calo tiêu thụ đã là khuyến nghị lâu đời để giảm cân có thể đạt được trong nhiều năm.

Nhưng vì tỷ lệ béo phì tiếp tục có xu hướng tăng, lời khuyên giảm cân truyền thống rõ ràng là không hiệu quả.

Hiểu cách mô hình "calo-in-calo-out" dường như không phải là cách tốt nhất để quản lý cân nặng hợp lý. Một nghiên cứu được công bố gần đây của đồng tác giả từ các chuyên gia của Harvard T.H. Trường Y tế Công cộng Chan (Mỹ) nhấn mạnh rằng mọi người cần tập trung nhiều hơn vào loại thực phẩm họ đang ăn thay vì lượng thực phẩm họ đang ăn nếu họ muốn có kết quả tốt.

Theo nghiên cứu này, con người tăng cân là do họ ăn quá nhiều thực phẩm khiến một số hormone trong cơ thể bị kích thích hoặc bị ức chế, dẫn đến tích tụ quá nhiều chất béo, thay đổi cảm giác đói và quá trình trao đổi chất diễn ra chậm hơn.



Trái cây và rau củ là những thực phẩm có lợi cho việc giảm cân. Ảnh: Shutterstock

Cách tốt nhất để giảm cân là ăn đúng loại thực phẩm

Người Mỹ đã tìm kiếm bí quyết giảm cân trong nhiều năm, và theo nghiên cứu mới này, chúng ta có thể đã tìm ra “viên đạn thần kỳ” của mình.

Theo nghiên cứu này, nếu mọi người hạn chế carbohydrate chế biến nhiều và tập trung vào các lựa chọn chứa các chất dinh dưỡng như chất xơ, protein và chất béo lành mạnh, họ có thể thấy kết quả giảm cân tốt hơn so với các phương pháp truyền thống trước đây không hiệu quả, theo Eat This, Not That!

Ăn cái này

Vì vậy, thay vì ăn một miếng bánh mì nướng trắng với mứt vào bữa sáng, hãy chọn các loại ngũ cốc nguyên hạt phủ bơ thái lát hoặc bơ hạt.

Và thay vì ăn vặt bằng kẹo tinh chế, hãy chế ngự chiếc răng ngọt ngào của bạn bằng một số loại quả mọng tươi.

Thưởng thức các loại thực phẩm như thịt, các loại hạt, các loại đậu, vảy cám, quả mọng, táo, lê và nhiều loại rau có thể giúp bạn duy trì lượng đường trong máu và do đó, giúp bạn kiểm soát cân nặng hợp lý.

Đừng ăn cái kia



Nên hạn chế bánh mì trắng khi bạn muốn giảm cân. Ảnh: Shutterstock

Và mặc dù nhiều loại ngũ cốc tinh chế có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu khi ăn, nhưng không phải tất cả các loại ngũ cốc tinh chế đều được tạo ra như nhau.

Trên thực tế, các lựa chọn như gạo hạt dài, gạo hạt dài dễ nấu, gạo basmati trắng và mì ống trắng luộc được coi là có chỉ số đường huyết thấp hơn, có nghĩa là ăn chúng khiến lượng đường trong máu tăng chậm hơn và nhỏ hơn so với những thức ăn khác.

Các loại thực phẩm nên hạn chế bao gồm: bánh mì trắng, đường tinh luyện, bánh ngọt, kẹo, soda, khoai tây chiên, bánh quy giòn làm từ bột tinh chế và bánh rán.

Tất nhiên, tập trung vào các thói quen trong lối sống như ưu tiên giấc ngủ chất lượng, kiểm soát căng thẳng và tham gia hoạt động thể chất đều quan trọng để sống một lối sống lành mạnh.

Nhưng khi nói đến chế độ ăn kiêng, việc ưu tiên những thực phẩm không làm tăng lượng đường trong máu sau khi ăn có thể là phương pháp tốt nhất để giảm cân, theo Eat This, Not That!