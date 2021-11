3 dấu hiệu sớm của ung thư phổi rất nhiều người bỏ sót

Ung thư phổi là một trong những loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới.





Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), số ca mắc mới của ung thư phổi toàn thế giới năm 2020 là 2,21 triệu ca - đứng thứ 2 trong tất cả các loại ung thư. Nhưng đây lại là loại ung thư gây tử vong nhiều nhất, với 1,8 triệu ca trong năm 2020.



Ung thư phổi nguy hiểm vì nó thường khó phát hiện cho đến khi đã di căn sang các bộ phận khác. Các dấu hiệu của bệnh chỉ biểu hiện khi ung thư đã di căn qua phổi.



Ung thư phổi nguy hiểm vì gây ra rất nhiều triệu chứng khác nhau, khiến nhiều người dễ bỏ sót, hoặc nhầm lẫn với các bệnh ít nghiêm trọng hơn, theo Express.



Ung thư phổi nguy hiểm vì nó thường khó phát hiện cho đến khi đã di căn sang các bộ phận khác - Ảnh: Shutterstock



Và có 3 triệu chứng sớm dễ bị bỏ sót. Đó là gì?



Sưng phù ở mặt hoặc cổ. Theo Trung tâm điều trị ung thư Mỹ, một số bệnh nhân bị sưng phù ở mặt hoặc cổ.





Người bệnh cũng có thể cảm thấy khó nuốt thức ăn - Ảnh: Shutterstock



Khó nuốt, nuốt thấy đau. Người bệnh cũng có thể cảm thấy khó nuốt thức ăn hoặc cảm thấy đau bất thường khi nuốt, theo Express.



Đầu ngón tay trở nên to khác thường. Trong khi đó, đầu ngón tay bắt đầu to ra như dùi trống, cũng có thể do ung thư phổi. Ngón tay dùi trống là ngón tay có đầu ngón tay to ra, móng tay cong quanh rìa các ngón tay.



Các triệu chứng phổ biến hơn của ung thư phổi



Ho nhẹ hoặc khó thở: Theo thông tin từ trung tâm điều trị ung thư Mỹ, các triệu chứng ban đầu của ung thư phổi có thể là ho nhẹ hoặc khó thở, tùy vào vị trí của khối u trong phổi.



Khi ung thư phát triển, các triệu chứng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn hoặc dữ dội hơn.



Mệt mỏi, chán ăn: Giống như nhiều loại ung thư khác, ung thư phổi cũng có thể gây ra các triệu chứng như chán ăn hoặc mệt mỏi toàn thân. Một số bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi dù không làm việc nặng.



Mặc dù hầu hết các triệu chứng này có nhiều khả năng là do một vấn đề khác gây ra, không nhất thiết là do ung thư phổi, nhưng điều quan trọng là phải đi khám, theo Express.



Các dấu hiệu phổ biến hơn bao gồm ho ra máu, thở khò khè, thậm chí đau lưng không rõ nguyên nhân.



Tuy nhiên, khi ung thư phổi tiến triển đến giai đoạn cuối, bệnh nhân có thể nhận thấy các dấu hiệu cảnh báo như đau đầu, đau nhức trong xương, vàng da, chóng mặt, theo Express.



Các triệu chứng ung thư phổi thường chỉ phát hiện ở giai đoạn muộn. Khoảng 1/3 bệnh nhân sống thêm từ 1 năm trở lên sau khi phát bệnh, và chỉ 5% sống thêm được 10 năm.



Đi khám ngay nếu cảm thấy lo lắng về các dấu hiệu của ung thư, theo Express.

Theo Thiên Lan (TNO)