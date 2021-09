Những loại vitamin giúp tăng cường miễn dịch

Theo Dr.Axe, nhiều loại vitamin giúp tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại nhiễm trùng, nhiễm khuẩn. Dưới đây là một số loại vitamin tăng cường miễn dịch.

4 loại vitamin cần thiết để tăng cường chức năng não bộ Cá hồi giàu vitamin B6, có tác dụng trong việc tăng cường miễn dịch. Ảnh: AFP

Vitamin C

Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường chức năng miễn dịch và thường được sử dụng để chống lại nhiễm trùng. Bổ sung đủ vitamin C trong chế độ ăn uống có thể làm giảm các triệu chứng và rút ngắn thời gian nhiễm trùng đường hô hấp. Có thể bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C như trái cây họ cam quýt, kiwi để điều trị họ, cảm lạnh.

Vitamin D3

Vitamin D3 là một vi chất dinh dưỡng quan trọng, giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin D3 không chỉ tăng cường chức năng của các tế bào miễn dịch trong cơ thể, mà còn có khả năng làm giảm nguy cơ nhiễm trùng. Dầu cá, lòng đỏ trứng, sữa là những thực phẩm giàu vitamin D3.

Vitamin A

Vitamin A là loại vitamin tan trong chất béo, giúp thị lực khỏe mạnh, hỗ trợ sức khỏe làn da và thúc đẩy sự tăng trưởng. Hơn nữa, vitamin A còn thúc đẩy sự phát triển của một số tế bào miễn dịch, giúp chống lại chứng viêm và nhiễm trùng. Do đó, bổ sung vitamin A là cách hiệu quả để tăng cường hệ thống miễn dịch.

Vitamin E

Vitamin E là loại vitamin hòa tan trong chất béo và chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do và ngăn ngừa quá trình oxy hóa gây hại cho tế bào. Do đó, bổ sung vitamin E có thể tăng cường chức năng miễn dịch, thúc đẩy sản xuất các tế bào bạch cầu và tăng sức đề kháng chống lại nhiễm trùng. Hạt hướng dương, bơ, bí đỏ, kiwi là những thực phẩm giàu vitamin E.

Vitamin B6

Vitamin B6 giúp tăng cường chức năng miễn dịch để chống lại những tác nhân gây hại cho cơ thể. Sự thiếu hụt vitamin B6 sẽ làm giảm quá trình sản xuất các kháng thể quan trọng liên quan đến khả năng miễn dịch. Cá hồi, trứng, cà rốt là một trong những thực phẩm giàu vitamin B6.